Mawidy : le ministère de l’Éducation lance sa nouvelle plateforme numérique

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a annoncé ce samedi le lancement officiel de la plateforme numérique « Mawidy », lors d’une conférence nationale dédiée à l’évaluation du processus de digitalisation dans le secteur éducatif. Cette rencontre, tenue au Centre international des conférences à Alger, a permis de faire le point sur les progrès réalisés et d’annoncer les nouvelles initiatives mises en place pour accompagner cette transformation.

Le ministre a souligné que la numérisation n’est plus un simple choix technique, mais une responsabilité collective et une démarche stratégique. Selon lui, l’intégration des outils numériques vise non seulement à améliorer la qualité des services offerts, mais aussi à renforcer la transparence, l’efficacité administrative et la sécurité numérique au sein des établissements scolaires.

Dans ce contexte, les concepteurs de la plateforme « Mawidy » l’ont pensée comme un instrument central pour rapprocher l’administration du citoyen et simplifier les démarches éducatives.

Le projet s’inscrit dans une politique plus large visant à moderniser le secteur éducatif, tout en sensibilisant la communauté scolaire aux enjeux de la cybersécurité.

« Mawidy » : une plateforme polyvalente au service des usagers

La plateforme « Mawidy » permettra aux citoyens de prendre rendez-vous en ligne pour plusieurs types de services administratifs liés à l’éducation, notamment :

la demande de validation des diplômes délivrés par le ministère de l’Éducation nationale,

les équivalences de niveau scolaire,

la certification des relevés de notes,

la participation à des enquêtes et sondages organisés par les services du ministère.

En parallèle, une nouvelle version du site officiel du ministère a également été lancée. Plus moderne et ergonomique, ce site vise à améliorer l’accès à l’information et à faciliter la navigation pour les élèves, les parents et les personnels éducatifs.

Le ministre a précisé que ces outils ne représentent qu’une première étape d’un plan plus vaste de numérisation du secteur, qui inclura prochainement d’autres services interactifs, notamment dans la gestion des inscriptions, des examens et du suivi pédagogique.