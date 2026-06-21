Mauvaise nouvelle pour les Algériens : ce pays Schengen suspend ses services de visa dès le 25 juin

L’ambassade de Roumanie en Algérie, pays membre de l’Union européenne et de l’espace Schengen, s’apprête à suspendre ses services de visa. La mesure, qui prendra effet dès le 25 juin prochain, est annoncée pour une durée indéterminée.

La Roumanie est devenue membre de l’espace Schengen depuis le 1er janvier 2025, officialisant la levée des contrôles aux frontières terrestres, aériennes et maritimes.

Pour rappel, ce pays, qui fait partie de l’espace européen de libre circulation depuis mars 2024, délivre des visas Schengen pour les voyageurs en provenance de pays tiers souhaitant voyager sur son territoire.

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L’ambassade de Roumanie suspend ses activités de visas à partir du 25 juin 2026

Désormais et jusqu’à une date indéterminée, les demandeurs algériens de visa Schengen pour la Roumanie ne pourront plus déposer leurs demandes. En effet, la date de la reprise des activités de visa au niveau de l’ambassade n’est pas encore fixée.

« À compter du 25 juin 2026, l’activité du service des visas sera temporairement suspendue pour une durée indéterminée », écrit la représentation diplomatique dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Selon l’ambassade, cette suspension temporaire est due à la « vacance du poste de consul ».

Pour justifier cette mesure, la représentation diplomatique rappelle que ce n’est pas une première : le service des visas a déjà dû fermer ses portes temporairement par le passé, principalement en raison d’un manque crucial de personnel.



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Le pays cherche « des solutions »

En revanche, la représentation diplomatique de la Roumanie ne précise pas les procédures liées aux dossiers de visa déjà déposés auprès de ses services consulaires. Consciente des désagréments occasionnés, notamment pour les demandeurs de visa Schengen, l’ambassade a tenu à saluer la compréhension des usagers face à cette situation imprévue.

« Comme par le passé, lorsque le service des visas a déjà connu des périodes temporaires d’interruption d’activité en raison d’un manque de personnel, nous vous remercions de votre compréhension face à cette situation et regrettons les inconvénients qu’elle est susceptible d’entraîner », lit-on encore.

De son côté, le ministère roumain des Affaires étrangères s’active pour trouver une issue rapide à cette crise et débloquer la situation au plus vite.

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