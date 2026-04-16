Mauvaise nouvelle pour Ismael Bennacer !

Le pari de la relance de carrière n’aura pas porté ses fruits. Après une expérience mitigée à Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer avait choisi de rebondir dans un championnat jugé plus accessible, en rejoignant le club croate Dinamo Zagreb sous forme de prêt en provenance de l’AC Milan. Une opportunité qui devait lui permettre de retrouver du temps de jeu et de relancer une carrière en perte de vitesse. Mais, une nouvelle fois, le milieu de terrain international algérien n’a pas réussi à inverser la tendance.

Selon le journaliste Nicolò Schira, la formation croate a pris une décision claire concernant l’avenir du joueur : l’option d’achat, estimée à 10 millions d’euros, ne sera pas levée. Une annonce qui sonne comme un nouveau revers pour Bennacer, dont la situation se complique à l’approche du mercato estival.

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Des débuts prometteurs rapidement éclipsés

Pourtant, les débuts avaient laissé entrevoir des signes encourageants. Rapidement installé dans l’entrejeu, le gaucher a su s’imposer comme un élément clé de son équipe. Avec un bilan honorable d’un but et deux passes décisives avant la Coupe d’Afrique des nations, Bennacer semblait retrouver des sensations et une certaine régularité. En sélection, son association avec Hicham Boudaoui apportait même des garanties au milieu de terrain algérien.

Mais la dynamique positive a été brutalement stoppée lors du huitième de finale de la CAN face à la République démocratique du Congo. Victime d’un claquage à la cuisse, Bennacer a été contraint d’abandonner ses coéquipiers en pleine compétition. Une absence qui s’est fait ressentir, notamment lors du quart de finale perdu contre le Nigeria.

De retour en club, le scénario s’est assombri davantage. Après une brève apparition fin janvier, le milieu de terrain a rechuté, victime d’une nouvelle blessure musculaire. Éloigné des terrains jusqu’à la mi-mars, il n’a ensuite disputé que 14 minutes sur les trois dernières rencontres, insuffisant pour convaincre ses dirigeants de miser sur lui à long terme.

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Retour à l’AC Milan : Quel avenir pour Ismaël Bennacer ?

Dans ces conditions, Bennacer s’apprête à retrouver l’AC Milan en fin de saison. Mais là encore, son avenir semble bouché. Le club lombard ne compterait plus sur lui, ouvrant ainsi la porte à un nouveau départ.

À 27 ans, l’ancien joueur d’Arsenal se retrouve à un tournant crucial de sa carrière. Entre blessures à répétition et manque de stabilité, le prochain choix sera déterminant. Reste désormais à savoir quel club lui offrira une nouvelle chance de se relancer et, surtout, s’il parviendra enfin à retrouver le niveau qui avait fait de lui l’un des milieux les plus prometteurs du football africain.

L’avenir de Ismaël Bennacer est incertain. Après des espoirs de relance de carrière au Dinamo Zagreb compromis par une blessure et un faible temps de jeu, son retour à l’AC Milan semble aussi complexe. Le mercato estival sera déterminant pour l’international algérien.

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