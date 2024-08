Mauvaise gestion des stades 5 juillet et Nelson Mandela : 2 têtes tombent en une soirée

Les deux stades, le 5 juillet et Nelson Mandela, sont dans un état lamentable. Ce qui a suscité une réaction du ministère de la Jeunesse et des sports qui a limogé le directeur général de l’Office du complexe olympique Mohamed Boudiaf ainsi que le chargé de la gestion de l’enceinte de Baraki.

L’état piteux de la pelouse du stade 5 juillet a enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Idem pour le stade Nelson Mandela. On a pu le constater hier, à l’occasion du match ayant opposé le MC Alger au représentant libérien Watanga, dans le cadre de l’aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

En effet, on a vu une pelouse jaunie qui s’est détériorée d’une manière inquiétante. Pis, une grande couche de poussière couvre les chaises des tribunes. Les photos ont fait le tour sur les réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, elles ont choqué les internautes.

2 têtes sont tombées en une soirée

Il faut dire que cela a suscité la réaction du ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad. En effet, il a limogé le directeur général de l’Office olympique du complexe Mohamed Boudiaf, Smail Mohamed Said, ainsi que le chargé de la gestion du stade Nelson Mandela, qui travaillait sous sa tutelle.

« Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, a décidé de mettre fin aux fonctions du directeur général de l’Office olympique du complexe Mohamed Boudiaf, Smail Mohamed Said pour négligence et manquement du concerné dans l’accomplissement de ses missions », lit-on dans le communiqué officiel du MJS.

Le ministre Hammad a désigné M. Kada Yacine pour gérer l’OCO Mohamed Boudiaf, ajoute la même source.