Mauvaise attitude de Brahimi face à la Bolivie : Neghiz défend le joueur

N’ayant pas apprécié son changement, Yacine Brahimi a été l’auteur d’une attitude inappropriée lors du match face à la Bolivie. L’adjoint du sélectionneur national Vladimir Petkovic, Nabil Neghiz, explique ce qui s’est passé et défend le joueur.

Tout le monde est unanime à dire que Yacine Brahimi aura fait un retour gagnant en équipe d’Algérie. Titularisé face à la Bolivie et à l’Afrique du Sud, il a réussi à marquer un but et délivré deux passes décisives.

Mais lors du match face à la Bolivie, il a été l’auteur d’une attitude inappropriée. En effet, il n’a pas apprécié son changement à la deuxième mi-temps. Il n’a pas caché d’exprimer son mécontentement, en lançant le brassard à Aissa Mandi, qui a fini par jeter sur terre, tout en faisant des gestes, montant son envie de rester plus longtemps sur le terrain. La scène a fait le tour de la toile, faut-il le dire.

« Un vrai capitaine et un compétiteur », Neghir prend la défense de Brahimi

Lors de son passage sur le plateau d’une émission sportive diffusée sur la chaine nationale, l’adjoint du sélectionneur national, Nabil Neghiz, explique le comportement de Yacine Brahimi. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a défendu le joueur.

« Le joueur était très content de son retour en sélection. Il a réussi son come-back et nous sommes très contents pour lui […] Ce qui s’est passé lors de son changement, ce n’est pas parce qu’il a contenté la décision de l’entraineur, mais il a juste exprimé son mécontentement du résultat, où on était mené au score. C’est un joueur compétiteur et il aurait souhaité rester sur le terrain pour aider l’équipe à renverser la vapeur sur l’adversaire », confia Neghiz.

Et d’ajouter : « La preuve, Brahimi a continué à soutenir ses coéquipiers à partir du banc des remplaçants. C’est un leader et un vrai capitaine. Ce qui s’est passé lors de son changement ne mérite pas autant de bruit ».