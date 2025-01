Mauvais traitement des voyageurs algériens à Paris: que se passe-t-il dans les aéroports français ?

Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes dénoncent le traitement réservé aux passagers algériens au niveau de plusieurs aéroports en France, dont celui de Charles-De-Gaules à Paris. Ces voyageurs désapprouvent le comportement de la PAF française à leur égard.

Ces restrictions en matière d’entrée sur le territoire français et le renforcement de contrôles interviennent dans un contexte de crise entre Alger et Paris, suite à l’arrestation de plusieurs influenceurs en France.

À LIRE AUSSI : Régularisation des sans-papiers en France : ce que prévoit la nouvelle circulaire de Retailleau

Des voyageurs munis de visas en règles subissent un calvaire à l’aéroport de Paris

Plusieurs passagers algériens qui ont transité via l’aéroport parisien CDG témoignent d’un changement manifeste dans le comportement de la police aux frontières françaises à leur égard. C’est notamment le cas du réalisateur algérien Bachir Derrais qui a fait part de son expérience.

En effet, dans une publication sur sa page officielle, le réalisateur algérien raconte « Les événements survenus hier soir à l’aéroport Charles de Gaulle m’ont sérieusement interpelé. Le comportement habituel de la police aux frontières a été soudainement mis à mal par l’arrivée massive de passagers du vol AH 1230 en provenance d’Alger. Tout allait très bien et d’un coup, les policiers se mettent à fermer la majorité des guichets« , avant d’ajouter que les éléments de la PAF ont accordé une préférence pour les voyageurs en provenance d’autres pays, notamment au niveau d’un guichet dédié aux voyageurs algériens.

Ce changement dans les procédures de traitement des passagers algériens dans cet aéroport a provoqué une anarchie en matière de contrôle des voyageurs et une lenteur inhabituelle dans ce processus, provoquant le mécontentement de plusieurs voyageurs.

La même personne précise que parmi les passagers présents au moment des faits figurent des passagers souffrant de maladies, et des retraités en fauteuils, dont le planning de vols comportant des escales a été fortement perturbé.

Les restrictions d’entrée en France sont-elles désormais en vigueur ?

Si plusieurs passagers se demandent si « les autorités françaises auraient-elles adopté de nouvelles restrictions contre les voyageurs algériens ?« , notamment dans ce contexte de tensions entre Paris et Alger, la presse nationale dénonce une « démarche punitive » orchestrée par le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Pour rappel, ce dernier profite de chaque occasion pour appeler « à ne rien laisser passer » et à rompre l’accord de 1968, facilitant l’installation et le séjour des ressortissants algériens à l’hexagone. Pour rappel, récemment, la classe politique française a levé le ton et a sorti la carte des visas.

Les récentes déclarations musclées des personnalités politiques en France utilisent toutes le levier de l’immigration comme une mesure principale de rétorsion, pour tenter de faire pression sur les autorités algériennes.

À LIRE AUSSI : La France durcit les conditions d’accès aux pensions pour les retraités algériens