Mauvais temps : plusieurs traversées maritimes France-Algérie reportées, voici les nouvelles dates

L’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) a annoncé ce jeudi une modification importante de son programme de traversées entre la France et l’Algérie, en raison de mauvaises conditions météorologiques attendues en Méditerranée dans les prochains jours.

À LIRE AUSSI : Voyager plus facilement en 2026 ? Le passeport algérien s’offre un bond dans l’indice Henley

Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, la compagnie explique que ces ajustements ont été décidés afin de garantir la sécurité des passagers et de l’équipage, face aux perturbations climatiques prévues. Plusieurs liaisons maritimes au départ de Marseille, ainsi qu’au départ des ports algériens, sont concernées par des reports.

Perturbations en mer : changements d’horaires pour les traversées Marseille-Algérie

Parmi les traversées impactées, la liaison Marseille – Alger, initialement programmée pour le 14 février 2026, est reportée au 15 février 2026. La compagnie précise que le début des enregistrements pour ce voyage se fera à partir de 10h00.

La traversée Marseille – Oran, également prévue le 14 février, est elle aussi décalée au 15 février, avec un début des enregistrements fixé à 06h00.

Du côté des voyages retour, la traversée Oran – Marseille, initialement prévue le 13 février, est reportée au 15 février. L’ENTMV indique que l’enregistrement pour ce départ sera ouvert à partir de 06h00 et se clôturera à 09h00, appelant les voyageurs à respecter strictement ces horaires afin d’éviter tout retard supplémentaire.

À LIRE AUSSI : Crise diplomatique France – Algérie : Laurent Nuñez prendra-t-il enfin l’avion ?

D’autres liaisons sont également concernées. La traversée Marseille – Skikda, prévue le 15 février 2026, est reportée au 16 février 2026, avec un début des enregistrements annoncé à 11h00. Enfin, la traversée Skikda – Marseille, initialement programmée le 16 février, est décalée au 17 février, et les enregistrements seront ouverts de 09h00 à 13h00.

ENTMV annonce des reports de traversées : Alger, Oran et Skikda concernés

Cette série de reports intervient dans un contexte où les traversées maritimes entre l’Algérie et la France connaissent une forte demande, notamment en période de vacances scolaires et à l’approche de certaines dates importantes pour les familles. Les autorités maritimes et les compagnies de transport rappellent régulièrement que les conditions météorologiques en mer peuvent provoquer des ajustements imprévus.

À LIRE AUSSI : Le combat déchirant d’une mère algérienne pour sauver son fils enlevé au le Liban

L’ENTMV invite ainsi l’ensemble des passagers concernés à consulter régulièrement les annonces officielles et à rester en contact avec les agences ou les plateformes de réservation afin de suivre l’évolution de la situation.

La compagnie insiste sur le fait que ces mesures visent avant tout à garantir un voyage sûr et à limiter les risques liés à la navigation en cas de mer agitée.