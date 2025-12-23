Mauvais temps : l’ENTMV annonce le report de cette traversée maritime

L’Entreprise nationale de transport maritime des passagers a annoncé un changement dans le calendrier de l’une de ses traversées phares, en raison des mauvaises conditions météorologiques qui frappent actuellement la région. Cette décision intervient alors que de nombreux voyageurs avaient prévu de rejoindre la France pour les fêtes de fin d’année.

La traversée maritime entre Oran et Marseille, initialement programmée pour le mercredi 24 décembre 2025, a été reportée au vendredi 26 décembre à 11 heures du matin.

Traversée Oran-Marseille : le départ reporté au 26 décembre

L’entreprise explique que cette mesure vise avant tout à garantir la sécurité des passagers et de l’équipage, dans un contexte où la mer agitée rend les déplacements dangereux.

Afin de faciliter l’organisation des passagers concernés, l’entreprise a précisé que l’enregistrement se déroulera de 6 heures à 9 heures du matin le jour du départ.

Les voyageurs sont invités à se présenter au port d’embarquement dans ces horaires pour compléter toutes les formalités nécessaires avant le voyage. L’Entreprise nationale de transport maritime des passagers insiste sur l’importance de respecter ces horaires afin d’éviter tout désagrément.

La direction de la société a également mis en place un dispositif d’information pour répondre aux interrogations des clients. Deux numéros de téléphone ont été communiqués : 021 64 43 74 / 3307. Ces lignes permettront aux voyageurs de s’informer sur les nouvelles modalités de départ, mais aussi d’obtenir des détails sur les éventuelles procédures de remboursement ou de modification de billet.

Les passagers devront patienter deux jours de plus

Selon les spécialistes météorologiques, la mer restera agitée dans les prochains jours, avec des vents forts et des vagues pouvant atteindre plusieurs mètres. Dans ce contexte, le report de la traversée apparaît comme une décision prudente, visant à limiter les risques liés à la navigation maritime. Les autorités portuaires et l’entreprise continuent de suivre de près l’évolution des conditions climatiques afin de réagir rapidement si de nouvelles modifications s’avéraient nécessaires.

Pour les passagers, ce report peut entraîner quelques désagréments, notamment pour ceux qui avaient organisé des correspondances ou des rendez-vous à leur arrivée en Francûe. Toutefois, la priorité reste la sécurité, et l’entreprise assure que tout sera mis en œuvre pour assurer un voyage confortable et sans incident.

Cette situation rappelle l’importance de consulter régulièrement les informations officielles avant de se rendre au port, surtout en période hivernale, lorsque les conditions météorologiques peuvent changer rapidement. Les passagers sont donc invités à rester attentifs aux communications de l’entreprise et à anticiper leur déplacement afin de garantir un embarquement sans stress.

En somme, si ce report perturbe légèrement les plans de certains voyageurs, il s’agit d’une mesure de précaution nécessaire pour assurer leur sécurité en mer.