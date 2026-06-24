Matériaux de construction : le géant belge Etex s’empare de la majorité de Global Gypse

Nouvelle impulsion stratégique pour le marché des matériaux de construction en Afrique du Nord. Le groupe belge Etex, leader mondial des solutions de construction légère, vient d’annoncer une prise de participation majoritaire au sein de Global Gypse, le spécialiste algérien de la production de plaques de plâtre.

Cette opération marque l’entrée officielle d’Etex en Algérie, un nouveau territoire qui porte le réseau du géant belge à plus de 190 sites répartis dans 47 pays.

Un positionnement stratégique à fort potentiel

L’industrie du gypse, pilier central des solutions de construction moderne et légère, a le vent en poupe. À l’échelle mondiale, le secteur devrait enregistrer une croissance soutenue de plus de 4 % par an jusqu’en 2032.

En s’implantant en Algérie, Etex ne se contente pas de prendre pied sur un marché local en pleine expansion ; le groupe se positionne stratégiquement pour propulser ses exportations vers le reste du continent africain et d’autres régions clés.

« En unissant les forces de Global Gypse et d’Etex, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour les clients actuels et potentiels de nos deux entreprises en Algérie, en Afrique et au-delà », se réjouit Bernard Delvaux, CEO d’Etex.

« Nous reprenons une entreprise qui s’appuie sur des fondamentaux solides : des coûts énergétiques compétitifs, des équipes hautement qualifiées et un outil industriel répondant pleinement aux standards internationaux. Nous nous réjouissons de poursuivre notre croissance ensemble, en tirant parti de nos atouts et de nos expertises respectifs, notamment en matière de normes élevées de qualité des produits et de sites de production performantes. »

Pour Samir Benyettou, représentant de Global Gypse, l’opération fait sens sur le plan humain et industriel : « Global Gypse et Etex sont toutes deux des entreprises familiales avec une vision industrielle à long terme. Rejoindre Etex nous permet d’élargir notre périmètre et de développer davantage des activités créatrices de valeur et d’emplois. »

Global Gypse exploite notamment une usine de plaques de plâtre à la pointe de la technologie, inaugurée en 2022 à Mascara, près d’Oran. L’entreprise commercialise ses produits via la marque locale Gyplac et emploie 200 personnes en Algérie. En Afrique, Etex dispose de plusieurs sites en Afrique du Sud et au Nigeria, et emploie près de 600 personnes.

Ainsi, l’Algérie constitue un nouveau pays d’activité pour Etex. Avec cette nouvelle position, l’entreprise compte désormais plus de 190 sites dans 47 pays, emploie 13 500 personnes et a généré un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2025.

Le portefeuille d’Etex comprend des marques commerciales de premier plan telles que Siniat (plaques de plâtre), URSA (isolation en laine de verre et polystyrène extrudé) et Promat (protection passive incendie et d’isolation haute performance).