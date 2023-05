Matériaux de construction : l’Algérie tire son épingle du jeu à l’international

Les opérateurs économiques algériens ont réussi à ouvrir les matériaux de construction, fabriqués localement, sur le marché international grâce à des efforts soutenus.

Les foires et expositions organisées à l’étranger ont permis aux acteurs majeurs de la filière de promouvoir leurs produits, mais l’ouverture de banques algériennes en Afrique reste attendue pour faciliter les transactions financières. Cette évolution positive a été évoquée lors du Salon international du Bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2023) qui s’est tenu en mai à Alger.

Le Groupe industriel du ciment algérien (GICA) a exporté trois millions de tonnes de clinker pour une valeur de 106 millions de dollars l’année dernière vers l’Amérique latine, l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.

L’Entreprise nationale des granulats (ENG) a également exporté son marbre en Chine et en Espagne et prévoit d’exporter le pouzzolane et le carbonate de calcium. Tamstones a exporté ses produits vers le Qatar et l’Italie et a satisfait aux demandes de clients en Espagne, en Mauritanie et en Libye, tandis que Sofcontra a exporté vers la Tunisie, Porto Rico, l’Australie et les États-Unis.

Batimetal a signé un mémorandum d’entente avec un opérateur iranien pour la réalisation de silos métalliques et de ciment en Iran, mais certaines mesures administratives ont ralenti le processus d’exportation selon les responsables des entreprises. Enfin, une délégation libyenne a récemment manifesté son intérêt pour l’importation d’emballages alimentaires.

Des ambitions internationales

Plusieurs entreprises spécialisées dans les carreaux, la porcelaine, la brique et l’aluminium exportent aussi leurs produits à l’étranger. Les fabricants de ces matières ont bien compris les enjeux du marché international et affichent des ambitions de développement à l’échelle mondiale.

« Africa Multiple« , procède au recyclage du verre et qui représente 98% du produit exporté vers certains pays de Maghreb ainsi que l’Angola par exemple. Le « Group Bouras » exporte les matériaux cités en haut vers la Tunisie, la Libye, la Jordanie, la France, l’Autriche et la Tchéquie et bientôt la Mauritanie, le Sénégal et le Togo. Carreaux du Sahel, exporte aussi des carreaux vers le Sénégal, la France et l’Argentine.

Cette politique reste porteuse d’espoir pour l’économie algérienne et pour la création d’emplois durables.