Matchs – incidents à Tunis et à Casablanca : la CAF promet des sanctions

La confédération africaine de football réagit aux incidents ayant émaillé les villes Tunis et Casablanca lors des matchs ES Tunis-JSK et Raja-Al-Ahly. La première instance du football continentale a ouvert une enquête et promet des sanctions contre les coupables.

Des incidents ont émaillé les deux demi-finales retour de la Ligue des Champions Africaine ES Tunis-JSK et Raja Casablanca-Al-Ahly du Caire.

Au stade Hamadi Agrebi de Radès à Tunis, des actes de violence et de vandalisme ont été observés au niveau de l’enceinte de l’ES Tunis, le stade de Rades. Arrachage de sièges/grillages, jets de projectiles sur les forces de l’ordre ainsi qu’un individu muni d’une tronçonneuse ont été aperçus depuis les gradins.

Au stade Mohamed V à Casablanca, la mauvaise organisation de l’accès des supporters au stade a causé la mort d’une jeune supportrice de 29 ans. Ce n’est pas tout puisque la fin du match a été marquée par des affrontements entre des groupes de supporters marocains. Des heurts ont ensuite eu lieu dans les rues avoisinantes, d’après des témoins.

La CAF va frapper d’une main de fer

La CAF a fermement condamné le comportement indiscipliné d’une partie des supporters lors de deux matchs ES Tunis-JSK et Raja Casablanca-Al-Ahly du Caire.

Le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a confirmé que l’affaire serait confiée aux organes compétents pour enquête et mesures appropriées après que des jets de projectiles sur le terrain ont conduit à l’interruption du match pendant plusieurs minutes.

« Les scènes qui se sont déroulées à Tunis et à Casablanca sont inacceptables et nous ne pouvons pas tolérer cela dans le football. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actions indisciplinées de certains supporters. La CAF va confier l’affaire à ses structures judiciaires pour une enquête plus approfondie ». A déclaré le SG de la CAF.

« Les quarts de finale de la Ligue des Champions TotalEnergies ont offert un spectacle éblouissant et ont été une véritable vitrine pour le football africain. Nous avons assisté à des rencontres passionnantes qui ont une fois de plus réaffirmé l’attrait des compétitions interclubs africaines ». A-t-il ajouté.