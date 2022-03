Matchs de l’EN : Ooredoo met en place des écrans géants

Poursuivant son engagement auprès des supporters algériens, Ooredoo annonce l’aménagement des Fans zones et la retransmission des deux matchs de l’Algérie sur des écrans géants, et ce, au niveau des régions Centre, Est, Ouest et Sud du pays.

A l’occasion de la diffusion des deux matchs, qui mettront aux prises l’Algérie face au Cameroun, pour s’adjuger le billet qualificatif au plus grand évènement sportif planétaire, Ooredoo a mis en place des espaces dans les wilayates d’Alger, Tizi Ouzou, Constantine, Oran et Ouargla.

Pour offrir l’opportunité aux supporters de vivre la ferveur de ces rencontres dans une ambiance festive et conviviale, Ooredoo a aménagé des espaces au niveau de la Promenade des Sablettes à Alger, Marena Soccer à Tizi Ouzou, la Place de la Brèche à Constantine, Cool Park à Oran et l’Hypermarché Acila à Ouargla.

L’initiative de Ooredoo quant à la retransmission du premier match de l’Algérie a connu une grande affluence des supporters à la promenade des Sablettes, qui ont profité de l’ambiance festive et familiale qui ont prévalu tout au long du match.

Outre la retransmission des deux rencontres footballistiques de l’Algérie décisives pour la qualification à la Coupe du Monde FIFA, Qatar 2022, Ooredoo a aménagé des espaces d’animation Football avec à la clé des cadeaux à remporter. Il s’agit, entre autres, des Casquettes, T-shirts, sac à dos, Smart Watch et des enceintes Bluetooth LG.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo est l’opérateur télécom officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ au Moyen-Orient et en Afrique qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Ooredoo réaffirme à travers cette action son implication indéfectible aux côtés des supporters algériens et de l’Algérie dans les grands évènements sportifs.