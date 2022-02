Matchs barrages : l’Algérie fera-t-elle son stage près du Cameroun ?

Alors qu’ils ont été éliminés du tout premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, les hommes de Djamel Belmadi s’apprêtent désormais au prochain défi, afin de pouvoir surmonter cette déception amère.

Il s’agit en effet, des matchs barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, prévus la fin du mois de mars de l’année en cours, contre l’équipe camerounaise.

Selon le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o en l’occurrence, la date de la manche aller est prévue au Cameroun le 24 mars. Toutefois, rien n’est encore confirmé de la part de la Fédération algérienne de football (FAF), ni de la part de la Confédération africaine de football (CAF).

Le stage des Verts dans un pays limitrophe des « Lions Indomptables » ?

Dans le même sillage, les Verts devraient organiser leur stage d’acclimatation dans un pays limitrophe du Cameroun. C’est en tout cas ce que révèle l’APS.

« La Fédération algérienne de football (FAF) est toujours dans l’attente d’être fixée sur la date et le lieu du match aller des barrages de la Coupe du monde 2022, prévu en mars prochain face au Cameroun, pour pouvoir organiser un stage d’acclimatation dans un pays limitrophe des « Lions indomptables », a appris l’APS mercredi auprès de l’instance fédérale », indique la même source.

En effet, le stade des Fennecs devrait être effectué à partir du 21 mars en Guinée équatoriale, au Gabon, ou au Congo, affirme la source, ajoutant que la rencontre aller se jouera entre le stade Olembé à Yaoundé et celui de Japoma à Douala.

« Ainsi, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez devraient effectuer leur stage à partir du 21 mars en Guinée équatoriale, au Gabon, ou même au Congo, avant de rallier le Cameroun », ajoute la source.

Une décision prise par Djamel Belmadi

Dans le même sillage, la même source a fait savoir que « le souhait de séjourner dans un pays limitrophe du Cameroun pour préparer ce match aller, a été émis par le sélectionneur national Djamel Belmadi« , et ce, dans le but de permettre à ses joueurs de s’acclimater avec le temps chaud et humide de l’Afrique centrale.

Par ailleurs, l’APS n’a pas manqué de faire savoir que la sélection nationale se rendra d’abord au Cameroun, avant de le recevoir au Stade de Blida, Mustapha Tchaker, le mardi 29 mars à 20 heures.