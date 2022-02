Matchs barrages Algérie – Cameroun : Megharia livre son pronostic

La déception de l’élimination précoce de l’Algérie de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun fait désormais du passé. Les Fennecs sont maintenant en pleine préparation pour les matchs barrages des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il s’agit en effet, d’une double confrontation (aller-retour), prévue la fin du mois de mars de l’année en cours, contre l’équipe camerounaise.

Sur ce, l’opinion sportive appelle Riyad Mahrez et ses coéquipiers a bien se concentrer sur ces confrontations qualifiées de « décisives », afin de garantir une place au Mondial du Qatar.

« Il y a beaucoup de pression sur les joueurs et l’entraineur » (Megharia)

Dans une interview accordée au média arabophone Echourouk, l’ex-international algérien Fodil Megharia déclare la nécessité de soulager la pression sur les joueurs et le sélectionneur Djamel Belmadi, et les soutenir dans cette circonstance particulière, soulignant que l’élimination de la CAN est à l’origine de nombreux facteurs qui ont affecté négativement les Verts.

« Franchement, il y a beaucoup de pression sur les joueurs et l’entraineur Djamel Belmadi après la sortie prématurée de la Coupe d’Afrique des Nations. Il est vrai que l’équipe nationale n’est pas apparue au niveau requis, mais c’est à cause de nombreux facteurs. Ce qui compte pour le moment, c’est d’ouvrir une nouvelle page avant les barrages contre le Cameroun », explique l’ancien Vert.

Ce dernier a détaillé les raisons de la sortie des Fennecs de ladite CAN, en lançant : « Toutes les circonstances et tous les facteurs étaient contre l’Algérie, commençant par la pelouse du stade, mais aussi d’autres facteurs tels que le climat et la pression excessive, sans oublier l’agression contre les journalistes algériens et le problème de la sécurité. Une Coupe d’Afrique avec la présence de l’armée n’est pas une Coupe pour moi, ce qui montre la faiblesse organisationnelle de ce tournoi au Cameroun ».

Megharia estime que les chances des 2 équipe sont égales

Évoquant le sujet des matchs barrages contre le Cameroun, Fodil Megharia a fait savoir : « Les chances sont égales entre les deux équipes, ce qui exige que les deux rencontres soient traitées sérieusement, en assurant la préparation nécessaire afin de garantir le billet de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cela va sans doute redonner la joie au public algérien et effacera la déception de la CAN ».

À la fin de son interview, l’ancien joueur des Fennecs a lancé un message aux Algériens, leur incitant à réduire la pression sur les joueurs et le staff technique.

« J’appelle tout le monde à réduire la pression sur les joueurs et le staff technique. Ce qui s’est passé en Coupe d’Afrique est à l’origine de plusieurs facteurs influents. Nous espérons cependant que les joueurs seront au niveau contre le Cameroun. Ainsi, j’appelle les supporters à être raisonnables, ce n’est pas de nos habitudes d’entrer en conflit avec la Tunisie ou le Maroc et le reste des pays frères ».