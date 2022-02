Matchs barrages Algérie – Cameroun : ce qu’a dit Riyad Mahrez

Toujours aussi brillant sous le maillot de sa sélection nationale, comme celui de son club professionnel, le talentueux Riyad Mahrez est encore une fois buteur et passeur décisif avec Manchester City.

La soirée de ce mardi 15 février, était enflammée par des rencontres de la Champions League, dont le match qui a réuni Manchester City à Sporting CP, soldé par la victoire des Citizens avec un lourd score de 5 buts contre 0.

Décisif dès les premières minutes du jeu, l’ailier algérien de City a réussi à ouvrir le score pour les Skyblues, après un incroyable but marqué à la 7e minute.

« L’objectif est de faire la différence dès le match aller » (Mahrez)

S’exprimant sur cette magnifique victoire juste après le match, le Fennec n’a pas manqué d’évoquer le sujet des barrages pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

« Ce n’était pas facile. On a fait en sorte que ce soit plus confortable pour nous. On a commencé très fort, même si on n’a pas été exceptionnel à la première mi-temps. On a été efficace et on a fait la différence », a-t-il révélé, avant d’ajouter, par ailleurs, : « L’objectif est quand-même de faire la différence dès le match aller au Cameroun. D’assurer quasiment la qualification ».

« C’est toujours bien. Bien sûr, l’objectif c’est de passer. Après oui, c’est sûr, si on peut faire le job au premier match c’est bien », a lancé Mahrez.

Mahrez s’exprime sur la victoire des Citizens

Dans le même sillage, le capitaine des Verts a accordé des déclarations au micro de beIN Sports, où il a confié : « Le moment où vous continuez à marquer, à faire des passes décisives, ça vous rend confiant pour le prochain match. Donc, comme je l’ai dit, c’est la dynamique de la confiance ».

« Je suis ici pour aider l’équipe. Quand je marque, c’est bien, quand je ne marque pas, c’est bien, tant que nous gagnons. Nous prenons match après match. Mais évidemment, c’est un bon résultat pour nous aujourd’hui », déclare Mahrez à propos de la grosse victoires des Skyblues.

En outre, le meilleur buteur de City cette saison a fait savoir à ce propos : « Je ne pense pas que c’était un match facile. Nous avons juste marqué dans les bons moments. C’était clinique et efficace. Et dans ce type de match, cela fait la différence ».

Par ailleurs, l’international algérien de Manchester City a été invité à réagir au micro de Canal + Sport Afrique, au sujet de la victoire du Paris Saint-Germain face au Real Madrid (1-0), où il a lâché : « Ah, ils ont gagné ? C’est bien, ça reste ouvert encore. Se retrouver en finale entre favoris ? On est encore loin. Le PSG, c’est les favoris, on est encore loin nous ».