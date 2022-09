Matchs amicaux : quels sont les prochains adversaires de l’Algérie ?

La sélection nationale algérienne va affronter des nations africaines lors du prochain stage en mois de septembre. Un stage à l’occasion de lequel de nouveaux joueurs devraient être retenus dans la liste de Djamel Belmadi pour renforcer la sélection.

Après le report de la double-confrontation face au Niger, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2024, au mois de mars 2023, le sélectionneur national Djamel Belmadi voudrait profiter de la prochaine date Fifa pour programmer deux matchs amicaux. Ce sera la meilleure façon pour bien préparer les prochaines échéances.

Beaucoup de choses ont été dites à propos de l’identité des sparring-partners. On a parlé de la Belgique, du Brésil ou encore de l’Italie et la Croatie, mais les Verts vont finalement affronter des nations africaines. Il s’agit, en effet, de la Guinée et du Nigéria.

L’information a été confirmée par la fédération algérienne de football il y a environ deux semaines. Le premier match contre la Guinée se jouera vendredi le 23 septembre (20h), tandis que le second face au Nigéria est prévu mardi le 27 septembre (20h). La sélection nationale va inaugurer à l’occasion sa nouvelle domiciliation au nouveau stade d’Oran, le complexe sportif Miloud Hadefi.

Une liste de 25 joueurs pour le prochain stage ?

Alors que le stage du mois de septembre approche à un grand pas, le sélectionneur national Djamel Belmadi devra dévoiler la liste des joueurs concernés par ce regroupement dans quelques jours. Comme avant l’entame de chaque stage, les supporters algériens sont curieux de connaitre l’identité des nouveaux joueurs qui vont renforcer la sélection nationale.

A cet effet, on s’attend à l’arrivée de quelques binationaux qui auraient changé de nationalité sportive, en optant pour l’Algérie. On cite notamment le milieu de terrain de l’AC Milan Yacine Adli. La liste de Belmadi devrait être également marquée par le retour d’Andy Delort après une mise à l’écart qui aura duré une année. En revanche, quelques cadres devraient sauter. On cite, entre autres, Raïs Wahab M’bolhi et Sofiane Feghouli, actuellement sans club.

Selon plusieurs médias algériens, le sélectionneur national devrait établir une liste de 35 joueurs, avant d’en retenir que 25. Il va leur donner tous la chance de jouer à l’occasion des deux rencontres amicales, respectivement face à la Guinée et au Nigéria.