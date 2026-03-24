Matchs amicaux face au Guatemala et à l’Uruguay : déjà un 1er forfait chez l’équipe d’Algérie

Le stage de l’équipe nationale d’Algérie, entamé à l’occasion de la fenêtre internationale du mois de mars, débute déjà avec une première mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Vladimir Petkovic. En effet, les Verts devront composer sans Anis Hadj-Moussa, contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure.

L’attaquant du Feyenoord Rotterdam, récemment convoqué en sélection, n’aura finalement pas l’occasion de participer à ce rassemblement. Arrivé au stage avec une gêne physique, le joueur a été immédiatement pris en charge par le staff médical de la sélection nationale afin d’évaluer la nature de sa blessure. Des examens approfondis ont ainsi été effectués pour déterminer sa capacité à prendre part aux prochaines échéances.

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Répercussions de l’absence de Hadj-Moussa

Dans un communiqué officiel publié cet après-midi, la Fédération algérienne de football (FAF) a apporté des précisions sur la situation du joueur. Le diagnostic établi par le staff médical a conduit à une décision claire : Anis Hadj-Moussa ne pourra pas poursuivre le stage avec le groupe. En concertation avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic, il a été autorisé à quitter le regroupement dès ce mardi matin afin de regagner son club. Le joueur poursuivra ainsi son processus de soins et de récupération au sein de Feyenoord, où il bénéficiera d’un suivi adapté.

Ainsi, le jeune attaquant sera contraint de rater les deux matchs amicaux, respectivement face au Guatemala (27 mars) et l’Uruguay (31 mars). Ce forfait constitue un coup dur pour le joueur, qui espérait profiter de cette fenêtre internationale pour gagner du temps de jeu et s’imposer davantage au sein de la sélection. C’est également une absence notable pour le staff technique, qui devra revoir ses options offensives à quelques jours des deux rencontres amicales prévues.

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Stage du mois de mars : les Verts à pied d’oeuvre en Italie

Par ailleurs, la sélection nationale a entamé, hier lundi, son stage de préparation en talie, en prévision des deux rencontres amicales prévues face au Guatemala et à l’Uruguay, le 31 mars. L’ensemble des joueurs convoqués pour ce stage est arrivé ce jour sur le lieu du regroupement à Turin.

Une première séance d’entraînement a eu lieu en fin d’après-midi (17h), sur l’un des terrains du centre d’entraînement du club de la Juventus à Vinovo. Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a scindé l’effectif en deux groupes. Les joueurs ayant joué la veille avec leurs clubs ont eu droit à un léger décrassage sous la houlette du préparateur physique, tandis que les autres éléments se sont entraînés durant un peu plus d’une heure.

Outre Anis Hadj-Moussa, qui a été finalement libéré, le premier entrainement a été marqué par l’absence de Hicham Boudaoui. Le milieu de terrain de l’OGC Nice a été ménagé en raison d’une grippe.

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