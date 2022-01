Matchs Algérie – Cameroun : Saadane livre son pronostic

Tôt éliminés de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, les protégés de Djamel Belmadi auront une deuxième chance afin de revenir en force et prouver au monde entier leur haute performance.

En effet, Riyad Mahrez et ses coéquipiers seront au rendez-vous, la fin du mois de mars de l’année en cours, avec les matchs barrages, pour une éventuelle qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour leur adversaire, il s’agit bel et bien du Cameroun.

À cet effet, l’ancien sélectionneur des Fennecs, Rabah Saadane, a affirmé, lors d’une émission diffusée sur la chaîne arabophone Ennahar TV, que les chances des deux équipes adverses, à savoir l’Algérie et le Cameroun, sont à égalité.

» Nous espérons que l’EN reviendra avec tout son potentiel » (Saadane)

« Nous savions très bien que le tirage au sort regroupe que les équipes fortes avec un haut niveau, et nous attendions de rencontrer l’équipe la plus faible, qui est le Ghana, mais nous allons affronter le Cameroun et nos chances sont égales, » indique l’ex-entraineur.

« Il sera dans notre intérêt de recevoir le match retour en Algérie et nous espérons que l’équipe nationale reviendra avec tout son potentiel dans un mois et demi, et alors nous n’aurons peur d’aucune équipe même si nous retournons jouer au Cameroun, » a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’ancien international algérien, Antar Yahia, n’a pas manqué de livrer son commentaire quant à ce tirage au sort, où il a publié sur son compte Twitter officiel : » Coupe du Monde 2022, rien n’est impossible pour l’Algérie, cependant l’heure est à l’analyse juste, mesurée et à la remobilisation de l’ensemble des personnes concernées pour notre seul objectif, hisser haut les couleurs de notre pays et vous en êtes capables ! «