Match USMA-MCA : les somptueux tifos des supporters lors du derby (vidéos)

L’enceinte mythique du 05 Juillet à Alger a accueilli, hier, le derby de la capitale entre l’USM Alger et le Mouloudia d’Alger, un match comptant pour la 11ᵉ journée du championnat national, Ligue 1 Mobilis. Les deux équipes se sont quittées dos à dos suite à un match nul (0-0).

Si le spectacle sur le terrain n’était pas au rendez-vous, le public des deux équipes a, quant à lui, enflammé les gradins en signant de somptueux tifos. Ainsi, l’ambiance fut magistrale lors de ce derby et a marqué les mémoires.

Tifo après tifo, les supporters des deux camps ont poussé les limites de l’art du supportérisme en montrant un haut niveau de maîtrise et de coordination. Inspirés du patrimoine national avec des messages à l’ordre du jour, les supporters Usmistes et Mouloudéens ont octroyé une dimension mondiale à ce rendez-vous fraternel.

🇩🇿⚽️ The 115th edition of the Algiers derby between Mouloudia Algiers and USM Algiers finished in a scoreless draw but it was an incredible show in the stands with tifos, fireworks and flares 🔥

The match certainly lived up to its billing as the best derby in Africa 🌍🔝 pic.twitter.com/OiEQYRKP65

— Algeria FC 🇩🇿🇵🇸 (@Algeria_FC) December 30, 2023