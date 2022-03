Match retour du Cameroun : ce qu’a dit le ministre sur les supporters

Un jour avant le match, presque deux mille supporteurs algériens s’apprêtent pour se déplacer à Douala afin d’assister au match et soutenir l’équipe nationale algérienne dans ce match aller des barrages des éliminatoires du mondial du Qatar 2022.

Après leurs entrainements en Guinée équatoriale, l’équipe nationale Algérienne est arrivée ce matin à Douala, lieu de confrontation avec l’équipe nationale camerounaise. Et elle a été accueillie par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag et le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, à l’aéroport international de Douala.

Dans une atmosphère enthousiaste, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag a déclaré que les supporteurs qui se sont déplacés à Douala, auront leurs tickets pour le match retour des barrages des éliminatoires du mondial du Qatar 2022. Et qu’ils auront un accès direct au stade Tchaker à Blida. « Nous avons contacté des responsables pour assurer l’accès au stade Mustapha Tchaker pour les supporteurs qui se retrouvent à Douala » a confirmé le ministre, Abderrazak Sebgag, dans sa déclaration depuis l’aéroport de Douala au Cameroun.

Assurant le support total à l’équipe nationale, Abderrazak Sebgag a déclaré : « Le soutien de l’équipe nationale par les autorités et le peuple algérien est inconditionnel. Nous suivons et supportons cette équipe qui nous rend heureux » et il enchaine en souhaitant que l’équipe nationale puisse gagner son ticket d’entrée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Programme du transport des supporteurs des verts à Douala

Comme geste de soutiens pour l’équipe nationale, L’Algérie a planifié un pont aérien d’Alger à Douala pour transporter les supporters des verts, qui assisteront au premier match de la double confrontation qui permettra à l’équipe nationale Algérienne de participer au mondial du Qatar 2022.

Le programme des vols qui transporteront les supporteurs des verts à Douala a été dévoilé aujourd’hui, jeudi 24 mars 2022. 11 vols sont programmés à partir des aéroports des wilayas d’Alger, d’Oran et de Ouargla. Les vols s’enchaineront à partir de 01 h 30 du matin de la journée du vendredi 25 mars.

Le premier vol est programmé à 01 h 30 du matin, le départ se fera à partir de l’aéroport international d’Alger. Ensuite 7 autres vols sont programmés jusqu’à 06 h 00 du matin. Le deuxième départ est programmé à 02 h 00 du matin, une demi-heure après le premier vol. Ensuite les Vols s’enchaineront avec un écart de 40 minutes jusqu’à une heure, à savoir : le troisième vol à 02 h 45, quatrième vol à 03 h 25, un cinquième vol à 04 h 00, le sixième vol à 04 h 15, le septième vol à 05 h 00 et le dernier vol à partir d’Alger est programmé à 06 h 00 du matin.

Quant à Oran, deux vols sont prévus. Le premier vol est programmé à 4 h 00 du matin et le deuxième est programmé une après, à savoir 05 h 00 du matin. Le dernier Vol est programmé à 06 h 05 du matin à partir de l’aéroport international de Ouargla.

On rappelle que le déplacement à Douala pour cette occasion a des conditions « exceptionnel », à savoir : posséder un pass sanitaire, avoir plus de 18 ans, avoir un passeport en cours de validité, et comme précaution, il faut être vacciné contre fièvre jaune et prendre un traitement contre le paludisme.