Match retour Algérie – Cameroun : le 11 probable de Belmadi

A quelques heures du match retour Algérie-Cameroun, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022, la tension monte d’un cran. 90’ seulement séparent les Verts d’une cinquième participation au Mondial pour une cinquième fois dans leur histoire.

Les supporters Algériens spéculent sur le onze qui livrera la grande empoignade de ce soir pour dompter les Lions et valider ainsi le billet qualificatif pour la prochaine coupe du monde. Certes, le sélectionneur national Djamel Belmadi cache toutes ses cartes. On ne sait pas s’il va opter pour une tactique défensive ou bien oser et jouer l’offensif. Mais tout porte à croire qu’il devrait reconduire le même dispositif tactique du match aller, à savoir le 3-4-3, et qui a bien fonctionné.

Visiblement, le sélectionneur national ne devrait pas chambouler son onze. Il devrait fermer tous les espaces face à un adversaire coriace physiquement qui n’aura rien à perdre et qui est venu à Blida pour jouer à fond ses chances, en allant renverser la vapeur sur les Verts et valider ainsi son billet qualificatif pour la prochaine coupe du monde.

Il faut dire que la sélection nationale ne devra rien laisser au hasard. Elle devra faire en sorte de gagner le match pour éviter une mauvaise surprise.

On prend les mêmes et on recommence

Indétrônable, Raïs Wahab M’bolhi sera, sans surprise, reconduit dans les bois. En défense, Djamel Belmadi devrait renouveler sa confiance au trio Abdelkader Bedrane, Djamel Benlamri et Aissa Mandi. Un trio qui a tenu le coup face aux assauts des Lions lors du match aller.

Ramiz Zerrouki et Ismail Bennacer, quant à eux, sont bien partis pour être alignés de nouveau parmi le onze de départ ce soir. Ils auront pour mission d’assurer la récupération et relancer les attaques. Alors que Belmadi devrait reconduire le 3-4-3, il misera, dans ce cas, sur des latéraux excentrés. Si Hocine Benayada sera reconduit sur le flanc droit, l’identité de celui qui palliera l’absence de Ramy Bensebaini, suspendu, n’a pas filtré. Le coach national devra choisir entre Ahmed Touba et Youcef Laouafi, mais ce dernier semble le mieux indiqué pour remplacer Bensebaini, en étant un latéral gauche à vocation offensive.

En attaque, il n’y aura pas de surprise puisque Youcef Belaïli, Riyad Mahrez et Islam Slimani seront reconduis pour animer le compartiment offensif. Un trio sur lequel tous les espoirs se reposent pour désaxer la défense Camerounaise, notamment Belaïli et Mahrez. Des joueurs très techniques capables à faire des misères dans la défense des Lions.

Ce onze semble le mieux indiqué pour livrer la grande empoignade de ce soir, reste à savoir si Belmadi prépare des surprises.