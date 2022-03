Match retour Algérie-Cameroun: ce que stipule le règlement de la FIFA

Nombreux sont ceux qui s’interrogent comment l’Algérie et le Cameroun, qui se rencontreront mardi dans le cadre du match retour des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022, vont se départager en cas d’égalité au score. C’est le même cas, d’ailleurs, pour les autres sélections nationales concernées par le match retour des barrages.

En cas d’égalité au score entre deux sélections nationales, le règlement de la FIFA est clair. En effet, il stipule comme suit :

1-En cas d’égalité au score après la fin du temps réglementaire, l’arbitre principale de la rencontre va ajouter une prolongation à deux mi-temps de 30 minutes, dont 15 minutes pour chacune.

2-Dans le cas où la prolongation s’achève sur un score vierge, les deux équipes iront à la séance des tirs au but pour se départager.

3-Dans le cas où la prolongation s’achève sur un score de parité (un but partout, deux buts ou plus), c’est l’équipe hôte qui se qualifiera, en se basant à la règle du but inscrit à l’extérieur.

Le but inscrit de Slimani à Japoma aura son pesée en or

Les supporters Algériens s’interrogent également quant à la règle du but inscrit à l’extérieur. Si certains avancent que cette dernière a été supprimée, ce n’est pas le cas pour l’Afrique, c’est ce que nous avons appris du règlement de la FIFA.

En effet, contrairement à l’UEFA qui a décidé de supprimer la règle en question le mois de juin dernier ou une double confrontation (aller-retour) ponctuée par une égalité parfaite au score sur les deux matchs se décidera en prolongation, la Confédération Africaine de Football (CAF) n’a apporté aucun changement dans ses règlements. Ainsi, pour les barrages africains qualificatifs au mondial, la FIFA a maintenu ladite règle.

Cela dit, les Verts, qui se sont imposés par la plus petite des marges à Douala, ont prit une sérieuse option pour valider leur billet qualificatif pour la prochaine coupe du monde au Qatar. Autrement dit, le but inscrit par Islam Slimani sur une jolie tête au stade Japoma aura son pesée en or lors du match retour qui aura lieu mardi au stade Mustapha Tchaker à partir de 20h30 puisque la règle du but à l’extérieur est toujours en vigueur dans ces barrages de la zone Afrique. Ainsi, les coéquipiers de Vincent Aboubakar devront remporter la deuxième manche des barrages sur un écart de deux buts et plus pour espérer se qualifier pour le prochain Mondial.