Match retour Algérie – Burkina Faso : ce que propose la FAF

Après les victoires remportées lors des quatre matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Fennecs s’apprêtent désormais aux deux rencontres restantes, face à Djibouti et le Burkina Faso, prévues pour le mois de novembre prochain.

À cet effet, et selon nos confrères du quotidien Ennahar, la Fédération algérienne de football a proposé le 16 novembre comme date de réception de l’équipe nationale de son homologue Burkinabè au stade Mustafa Tchaker de Blida, au lieu du 15 novembre, et ce, pour le compte du sixième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

La même source a ajouté que la demande de la FAF reflète la volonté du sélectionneur national Djamel Belmadi d’obtenir un certain délai pour récupérer ses joueurs, après la confrontation de Djibouti.

Il convient également d’indiquer que ledit match était initialement programmé par la CAF le 14 novembre prochain, date qui n’arrange pas les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, faute de temps pour bien préparer un match décisif pour la qualification au troisième tour.

Selon la même source, certaines autres sources ont indiqué que la CAF avait déjà approuvé la demande de la FAF, tandis que d’autres ont confirmé que cette dernière est toujours à l’étude, mais qu’elle est plus susceptible d’être approuvée, tant que cela ne pose pas de problème pour le concurrent.

Le match retour des Fennecs contre le Djibouti en Égypte

Par ailleurs, la Confédération Africaine de Football a fixé la date du 12 novembre, pour le match de Djibouti contre l’équipe nationale algérienne au stade d’Alexandrie en Égypte, à partir de deux heures de l’après-midi (heure locale).

Quant à la dernière confrontation pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, qui réunit les Verts avec l’équipe nationale du Burkina Faso, elle aura lieu au stade Mustapha Tchaker de Blida, le 15 novembre, à partir de cinq heures du soir (heure locale).

Pour rappel, la Fédération djiboutienne avait exigé de jouer au Maroc, après avoir préalablement accepté de recevoir les Verts en Égypte, tandis que la Fédération du Burkina Faso avait demandé à la FIFA de ne pas jouer au stade Mustapha Tchaker, sous prétexte de sa mauvaise pelouse.