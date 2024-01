Match Mauritanie-Algérie (1-0): les Verts, sans âme, quittent la CAN 2023 dès 1ᵉʳ le tour

C’est une autre soirée cauchemardesque que les supporters algériens ont vécu ce mardi 23 janvier 2024. Pourtant, si proche de la qualification au prochain tour suite à une série de résultats favorables, les Verts ont passé à côté de leur sujet. N’ayant besoin que d’un simple match nul pour passer la phase de poules, l’équipe d’Algérie a concédé le pire résultat possible : la défaite.

Cette défaite ô combien amère face à la sélection de la Mauritanie sur la plus petite des marges (1-0) a éliminé les Fennecs dès le premier tour de cette Coupe d’Afrique 2023 en Côte d’Ivoire. La sélection algérienne a encaissé l’unique but à la 37ᵉ minute contre le cours du jeu. Les poulains du sélectionneur national, Djamel Belmadi, avaient toute une mi-temps pour remonter le score et espérer une qualification.

Dommage, les Fennecs étaient sans idées dans le dernier tiers du camp adverse et n’ont pas réussi à maîtriser leurs derniers gestes. Minute après minute, le spectre de l’élimination refaisait surface et précipitait un autre épisode de regret, de déception et de larmes… Les Verts, pâles, blafards, perdus et bousculés, quittent la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Élimination de l’Algérie dès le 1ᵉʳ tour : quel avenir ?

De nombreuses questions se sont posées sur l’avenir de la sélection algérienne si la désenchantante surprise de l’élimination survient. C’est malheureusement chose faite suite à la défaite « inexplicable » face à la Mauritanie.

Les doigts seront sûrement pointés sur le sélectionneur national, Djamel Belmadi, dont l’avenir sera « sans doute » remis en question. Sans idées tactiques claires, les Fennecs déçoivent en quittant très tôt la compétition, contre toute attente…