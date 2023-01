Match inaugural-stade Baraki : comment se déplaceront les supporters ?

Les supporters algériens, désireux assister au premier match au nouveau stade Nelson Mandela Algérie-Ghana, ne pourront pas se déplacer à Baraki avec leurs véhicules. Ils seront transportés par navettes à partir des Sablettes.

Il y a environ deux mois, l’Algérie a réceptionné le nouveau stade de Baraki. Il portera le nom, comme tout le monde le sait, de Nelson Mandela. Mais ce n’est que samedi prochain, le 7 janvier, qu’il sera enfin inauguré. A l’occasion du match amical opposant l’Algérie au Ghana à 20h.

Le match se jouera en présence du public. LA vente des billets a débuté, via la plateforme numérique « Tadkirati ». Le prix du billet est fixé à 200 DA. Le moins que l’on puisse dire, est que la mise en vente a suscité un grand engouement des supporters Algériens. En effet, ils ne veulent pas rater l’occasion pour découvrir pour la première fois le nouveau « Joyau » de Baraki.

Seulement, les supporters ne peuvent pas se déplacer au nouveau par leurs véhicules. Ils seront transportés par navettes à partir des Sabelettes.

« Pour le match test de samedi Algérie – Ghana, les supporters seront transportés par navettes à partir des Sablettes (des deux côtés, Sablettes et Caroubier) à partir de 10h00. Seuls les supporters munis de tickets d’entrée seront admis dans les bus ». A communiqué la commission d’organisation du CHAN sur sa page facebook officielle.

Le nouveau stade Nelson Mandela prêt à accueillir le CHAN

Le stade flambant neuf de Baraki est fin prêt à accueillir le CHAN-2022, prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février. « Le stade est fin prêt à accueillir la compétition du CHAN ou tout autre match. Nous pouvons dire que l’Algérie a un vrai bijou qui répond à toutes les normes exigées par la FIFA ». A déclaré le chef de projet de cette infrastructure sportive, Abdelhamid Bourouma, lors d’une tournée effectuée au niveau de cette infrastructure, en compagnie des représentants des médias nationaux.

Le nouveau « Joyau » « dispose de 40.000 places, dont 6.500 en tribunes officielles, 22 salons VIP. Un terrain en gazon naturel (100%), et un autre pour les entrainements. En sus d’un parking de plus de 2.000 voitures pour les supporters. Deux autres réservés aux officiels et médias ». A-t-il Ajouté.

Le concerné affirme également que cette infrastructure est également doté « d’une salle de contrôle à distance pour fermer les portes d’entrée et contrôler le matériel. Elle est aussi dotée d’équipements modernes qui facilitent le travail des journalistes, notamment en termes d’Internet et de retransmission en direct ».

Mieux, le nouveau stade Nelson Mandela peut même abriter quatre matchs par jour puisqu’il est doté de quatre vestiaires. Comme affirme le directeur des équipements publics au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Maidi Tifour. Il est également doté de dix plateformes pouvant accueillir 36 caméras pour les retransmissions télé et de 416 caméras de surveillance, indique le concerné.