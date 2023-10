Match face au Cap-Vert, Belloumi, Sadi… Belmadi se livre

C’est ce matin que les Verts se sont envolés pour Constantine pour disputer le match amical face au Cap-Vert. Comme à l’accoutumée, le sélectionneur national Djamel Belmadi s’est exprimé aux médias algériens à l’aéroport avant le départ.

Le driver des Verts évoque le match amical face au Cap-Vert, prévu jeudi au stade Hamlaoui de Constantine à 20h. « Le but de ce match amical, c’est de faire progresser l’équipe et bien préparer le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde-2026 dans un mois. Il rentre aussi dans le cadre de la préparation en prévision de la CAN ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « On est contents de retrouver Constantine. Ça nous fait plaisir de jouer dans de différents stades en Algérie ».

Le sélectionneur national parle également de l’intégration des nouveaux. « Pour le premier entrainement du stage, ça s’est bien passé. Je pense que défendre les couleurs de leur pays d’origine est une fierté pour eux. Ils se sont bien fondus dans le groupe et j’espère qu’ils pourront apporter le plus escompté ».

Belmadi va-t-il faire jouer Belloumi face au Cap-Vert ?

Djamel Belmadi explique, une nouvelle fois, les raisons pour lesquelles il a convoqué Mohamed-Bachir Belloumi. « C’est un joueur qui est sur une marge de progression impressionnante. Ses statistiques plaident en sa faveur. Mieux, il est compétitif par rapport à certains joueurs à son poste, comme Bouanani. Je pense que sa convocation est amplement méritée ».

Seulement, reste à savoir s’il va jouer ou non. « Je ne peux vous répondre si je compte l’aligner lors des deux matchs amicaux ou non. Le plus important, c’est qu’il soit parmi le groupe. J’en profite pour le voir de près ».

Enfin, le sélectionneur national évoque la nouvelle politique du président de la FAF, Walid Sadi, de développer le football algérien. « C’est légitime de sa part de penser au développement du football algérien. Nous travaillons ensemble et sommes sur la même longueur d’onde ». A-t-il conclu.