Match Djibouti – Algérie : le manager des Verts se montre optimiste

Moins de vingt-quatre heures seulement nous séparent du match de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe de Monde 2022 au Qatar.

En effet, cette confrontation réunira, ce vendredi 12 novembre, à 14 heures (heure algérienne), l’équipe nationale et son homologue djiboutienne, au stade du Caire, en Égypte.

Les hommes de Belmadi semblent déterminés afin de revenir de l’Égypte avec une sacrée victoire, mais aussi un lourd score, face à un adversaire qui l’ont déjà vaincu avec huit buts lors du premier match desdites éliminatoires.

De son côté, le manager général de la sélection nationale, Amine Labdi, a salué les installations que l’équipe nationale a trouvées en Égypte, soulignant leur détermination à remporter la victoire face au Djibouti.

» Les Verts sont prêts pour cette rencontre « , Amine Labdi

Ledit manager a déclaré à la presse égyptienne : » nous sommes heureux d’être de retour en Égypte, où nous avons de beaux souvenirs, et nous avons reçu un excellent accueil de la part de nos frères égyptiens « .

Il a également ajouté : » nous avons reçu toutes les facilités des autorités égyptiennes et de l’Association locale de football, lors de nos préparatifs pour affronter le Djibouti « .

Par ailleurs, Labdi a décri la joie et l’ambiance au sein de notre équipe nationale, où il a révélé : » tous les joueurs sont contents de l’ambiance des préparatifs, et sont prêts pour cette rencontre, et nous espérons que la joie de la victoire sera présente le jour du match. »

Pour rappel, les Verts se sont rendus cette semaine en Égypte, en prévision de leur match face à leurs homologues djiboutiens, et ce, avant d’affronter le Burkina Faso, dans un match qualifié de « décisif », au stade Mustapha Tchaker de Blida, le mardi 16 novembre.