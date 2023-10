Match de la Palestine en Algérie : Rajoub remercie Tebboune et le qualifie de « chevalier »

Le président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestinien, Jibril Rajoub, exprime sa gratitude à l’Algérie pour son soutien.

Jibril Rajoub, président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestinien, a exprimé sa profonde reconnaissance envers le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour avoir décidé d’ouvrir les stades algériens à l’équipe nationale palestinienne. Dans un message vocal obtenu par le journal un quotidien arabophone, Rajoub a qualifié le président Tebboune de « véritable chevalier arabe » pour son geste généreux en cette période critique et décisive. Il a également souligné le lien entre l’Algérie et la Palestine, le qualifiant d’héritage de la grande révolution qui a libéré le peuple algérien et inspiré les mouvements de libération en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Dans son message, Jibril Rajoub a adressé ses remerciements chaleureux au « peuple algérien exceptionnel » pour son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Il a également rendu hommage au président Tebboune en le qualifiant de véritable « chevalier arabe » qui a su répondre aux besoins de l’équipe nationale palestinienne.

L’influence durable de la révolution algérienne sur la conscience nationale palestinienne.

Le président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestinien a souligné que la révolution algérienne était un élément fondamental de la conscience nationale palestinienne. Il a présenté ses salutations au président Tebboune, à son gouvernement et à son peuple, exprimant son amour et son espoir de se retrouver en Palestine libre à l’avenir.

Jibril al-Rajoub a également souligné l’impact mondial de la révolution algérienne en tant que source d’inspiration pour les mouvements de libération en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Il a salué l’héritage de cette révolution qui a non seulement libéré l’Algérie mais a également influencé positivement d’autres mouvements de libération à travers le monde.

Le message de Jibril al-Rajoub s’est conclu par l’espoir de rencontres futures en Palestine libre. Il a exprimé sa gratitude envers l’Algérie et son peuple pour leur soutien inestimable à la Palestine et a réaffirmé la force du lien entre les deux nations.