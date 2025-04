Match CRB – MCA : la Ligue sanctionne le Chabab

Après USM Alger-JS Kabylie le 19 avril dernier, une autre grande affiche du championnat se jouera à huis clos, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Il s’agit du derby algérois CR Bélouizdad-MC Alger, au grand désarroi des deux équipes.

La prochaine journée du championnat se jouera entre le 10 et le 12 mai prochains. La grande affiche de la journée, c’est évidemment CRB-MCA. Un derby qui s’annonce palpitant mais aussi un tournant important pour la conquête au titre. Alors que le Mouloudia vise la victoire pour creuser l’écart, le Chabab, en quête de rachat après sa défaite face à la JSK le week-end dernier, ne jure que par les trois points et devenir ainsi le nouveau leader du championnat.

Ce sera un derby dans le cadre du championnat national, mais aux allures d’une finale. Un important rendez-vous que les supporters des deux équipes l’attendent avec impatience. Hélas, ils ne pourront pas être présents au stade 5 juillet pour y assister.

Le CRB écope d’un match à huis clos, les supporters privés du derby

Et pour cause, ce derby palpitant se jouera sans la présence du public. En effet, le CRB, en étant le club qui reçoit, a écopé d’une sanction à huis clos de la part de la Commission de discipline. Et ce, en raison d’utilisation et jet de fumigènes et divers projectiles sur le terrain ainsi que jet de fumigènes et divers projectiles sous les tribunes du club CRB avec des dommages physiques et matériels au stade Hocine Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou face à la JSK.

Et comme le Chabab sous le coup d’une sanction à huis clos avec sursis, la CD lui a infligé ladite sanction.

Ce sera sans doute un grand gâchis, au grand désarroi des supporters des deux équipes. Ce sera la deuxième grande affiche qui se jouera sans la présence du public cette saison, après USMA-JSK le 19 avril dernier.

À noter que la JS Kabylie a écopé d’une mise en garde de la part de la Commission de discipline suite à l’utilisation de fumgènes et jet de projectiles lors du match face au CRB, mais sans dommages physiques. Néanmoins, le club kabyle devra s’acquitter d’une lourde amende de 60 millions de centimes