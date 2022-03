Match contre le Cameroun : sur quel 11 va parier Belmadi ?

Depuis avant-hier soir en Guinée-Equatoriale, c’est ce matin que les joueurs de la sélection nationale ont effectué leur première séance d’entrainement à Malabo. La concentration pour le match face au Cameroun bat son plein au sein du groupe.

C’est avec un effectif au grand complet que le premier entrainement s’est déroulé, au grand soulagement du sélectionneur national Djamel Belmadi qui devrait disposer de tous les joueurs pour la grande empoignade de ce vendredi. A trois jours seulement de donner la réplique au Cameroun, on commence à spéculer quant au onze sur lequel va miser Belmadi pour «dompter» les lions Camerounais.

Visiblement, il n’y aura pas trop de surprises dans le onze puisque le sélectionneur national ne songe guère à procéder à des remaniements dans les trois compartiments, mais plutôt reconduire pratiquement les mêmes joueurs sur lesquels il misait lors des précédents rendez-vous. La seule surprise, c’est probablement le retour d’Adlène Guedioura dans le onze.

M’bolhi indétrônable, ça se bouscule dans l’axe

Sans surprise, Rais Wahab M’bolhi sera reconduit dans les bois pour garder la cage des Verts face aux «Lion Indomptables». Le portier Algérien demeure indétrônable dans son poste depuis 12 années.

En défense, ça se bouscule dans l’axe. Avec la présence de Djamel Benlamri, Aissa Mandi, Abdelkader Badrane ou encore Mehdi Tahrat, Belmadi dispose de plusieurs choix. Mais tout porte à croire que la paire Badrane-Mandi est la mieux indiquée pour constituer la charnière centrale.

Youcef Atal et Ramy Bensebaini, quant à eux, devraient occuper le couloir droit et celui du gauche.

Vers le retour de Guedioura ?

Le seul changement que devrait opérer Djamel Belmadi dans l’entrejeu, c’est celui d’aligner Adlène Guedioura à la place de Ramiz Zerrouki. Si un tel choix devrait être pris, vu la grande expérience de celui qu’on surnomme «Debaba», surtout quand on sait que le match sera marqué par un grand engagement physique sur une pelouse dont l’état ne sera pas au top.

Bien parti pour être aligné d’entrée, Guedioura, en dépit du manque du temps de jeu qu’il accuse dans les jambes, devrait être épaulé par Ismail Bennacer et Sofiance Feghouli pour composer l’entrejeu des «Guerriers du Désert» ce vendredi 25 mars 2022.

Mahrez, Belaïli et Slimani en attaque

A la suite de la mise à l’écart de Baghdad Bounedjah et Mohamed-Amine Ammoura, Belmadi a retenu les deux attaquants Ishak Belfodil et Mohamed Benyettou pour la double-confrontation face au Cameroun.

Chacun d’entre eux prétend à être aligné d’entrée, mais c’est sur Islam Slimani que le sélectionneur national devrait miser en pointe car ses statistiques avec son club Sporting Portugal plaident en sa faveur. Sans surprise, il sera épaulé par Riyad Mahrez et Youcef Belaïli qui occuperont l’aile droite et gauche. Trois attaquants sur lesquels tous les espoirs reposent pour désaxer la défense Camerounaise et mener ainsi la sélection nationale à réaliser une bonne opération à Douala.

Ce onze semble le mieux indiqué pour livrer la grande empoignade pour cette rencontre décisive, reste à savoir ce que va décider Djamel Belmadi.