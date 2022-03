Match contre le Cameroun : le président de la FAF se dit « optimiste »

Comme prévu, c’est en début de cet après-midi que les Verts ont atterris à l’aéroport de Douala en provenance de la ville Equato-guinéenne Malabo, où ils ont effectuée un stage bloque de quatre jours, pour disputer demain le match aller face au Cameroun, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la prochaine coupe du monde Qatar-2022. Le président de la FAF Charaf-Eddine Amara se dit optimiste de réaliser une bonne opération à Douala.

Une fois arrivés à Douala, la délégation algérienne a trouvé à son accueil le président de la fédération algérienne de football Charaf-Eddine Amara, le ministre de la jeunesse et des sports Abderrazak Sebgag ainsi que le ministre du tourisme Yacine Hamadi. Le président de la FAF a bien voulu accorder une déclaration aux médias algériens présents à l’aéroport de Douala.

Il affirme que tout le monde l’a rassuré du bon déroulement du stage bloqué qui s’est déroulé à Malabo. «Les joueurs se sont bien préparés à Malabo. Tout le monde m’a rassuré du bon déroulement du stage que tous les moyens étaient à la disposition de la délégation algérienne là bas. Cette dernière est arrivée en ce moment à Douala dans un voyage qui s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Le moral est au beau fixe, de bon augure pour le grand et important rendez-vous de demain. », dira-t-il d’emblée.

Rappelons que la sélection nationale effectuera à 18h son ultime entrainement avant le match face au Cameroun qui aura lieu sur la pelouse principale du stade Japoma. Une conférence de presse de Djamel Belmadi, qui sera accompagné d’un joueur, est prévue avant l’entame de l’entrainement.

«Tous les moyens sont réunis pour gagner»

Poursuivant sa déclaration, le premier responsable du football national évoque la grande empoignade de demain face aux Lions Indomptables. Il se dit optimiste de réaliser une bonne opération à Douala et prendre ainsi une sérieuse option pour la qualification pour la prochaine coupe du monde.

«Personnellement, je suis optimiste de faire un bon match à Douala dans la mesure où tous les moyens sont réunis pour réaliser une bonne opération ici afin et prendre ainsi une sérieuse option pour la qualification pour la prochaine coupe du monde. On sait que tout un peuple est derrière nous et on n’a pas droit de le décevoir. » a-t-il indiqué.

Il faut dire que la présence du président de la FAF ainsi que le ministre de la jeunesse et des sports et celui du tourisme va sans doute constituer une autre source de motivation pour les coéquipiers de Belaïli face au Cameroun.