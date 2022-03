Match contre Algérie : coup dur pour l’entraîneur camerounais

A quatre jours seulement du match aller Cameroun-Algérie, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022, le sélectionneur national Camerounais Rigobert Song a reçu deux coups durs. Un cadre de la sélection est officiellement out, tandis qu’un autre s’est blessé et sa participation demeure très incertaine.

En effet, il s’agit du milieu de terrain du SSC Naples Zambo Anguissa. Victime d’une blessure le samedi dernier lors de la rencontre face l’Udinese en Série A, l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille est forfait pour la double-confrontation Cameroun-Algérie le 25 et le 29 mars prochains. Une absence de taille qui a chamboulé les plans du sélectionneur Camerounais à quatre jours seulement du match face à l’Algérie. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le latéral gauche de Seattle Sounders (MLS) Nouhou Tolo a ressenti une gêne à une jambe, et a dû céder sa place à la 64’ de jeu lors du match qui opposait son équipe à Austin FC hier soir. Si aucune communication n’a toujours été faite sur le sujet, il reste que côté camerounais, on est plus que jamais inquiet, surtout à quatre jours du rendez-vous crucial face à l’Algérie.

Nouhou Tolo devrait tout de même rejoindre la sélection Camerounaise, où le staff médical fera de son mieux pour le récupérer dans les plus brefs délais afin qu’il soit apte pour le grand rendez-vous de vendredi et ce, vu son très grand poids au sein de la bande à Rigobert Song.

Arnaud Djoum appelé à la rescousse

Pour pallier l’absence de taille de Zmabo Anguissa, le sélectionneur Camerounais a fait appel à Arnaud Djoum, qui évolue en championnat Chypriote avec Appolon Limassol, a-t-on appris auprès des médias Camerounais.

Agé de 32 ans, Djoum compte 28 sélections avec les «Lions Indomptables». Sa dernière convocation remonte à environ un an, à l’occasion d’un match amical disputé face au Nigéria. Formé au FC Brussels et ayant fait un passage sur plusieurs clubs Européens, il est doté d’un bon gabarit et est un joueur polyvalent. Song mise beaucoup sur lui pour remplacer son compatriote Anguissa.

Il est à noter qu’hormis le forfait de Zmabo Anguissa et l’incertitude de Nouhou Tolo, tous les autres joueurs sélectionnés par Rigobert Song sont, jusqu’au moment où nous mettons sous presse, tous aptes pour la grande empoignade de vendredi qui aura lieu au stade stade Japoma de Douala à partir de 18h.