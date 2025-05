Match combiné D2 : lourdes sanctions et la justice saisie

Un grand scandale a secoué la deuxième division amateur du championnat algérien en raison d’un match combiné. La Commission de discipline de la Ligue nationale du football amateur a frappé d’une main de fer. L’affaire est désormais au niveau de la justice.

À l’approche d’une fin de saison, les soupçons des matchs combinés enflamment la toile. Comme ce fut le cas d’un match de deuxième division amateur (D2) ayant opposé la JS Tiaret au Safaa Khemis Meliana (SKAF). Cette dernière, qui a enregistré de mauvais résultats depuis l’entame de la saison, a pu, paradoxalement, battre son adversaire au stade de ce dernier sur un score sans appel de cinq buts à deux.

La façon par laquelle les buts du SKAF ont été inscris, notamment le dernier, ont alimenté les spéculations sur un match arrangé. Cela n’est pas passé inaperçu de la Commission de discipline de la Ligue nationale du football amateur. En s’appuyant sur la retransmission directe du match sur la plateforme numérique de la FIFA, elle a convoqué les suspects pour audition.

Lourdes sanctions, en attendant la justice

Après avoir entendu aux suspects, la CD de la LNFA a frappé d’une main de fer. En effet, elle a infligé de lourdes sanctions à l’encontre des acteurs de ledit scandale, a-t-on appris du procès-verbal rendu public hier soir.

D’abord, la JSM Tiaret et le Safaa Khemis Meliana sont déclarés perdants sur tapis vert. Ils ont également écopé d’une défalcation de trois points pour chacun.

Les présidents des deux clubs Mokhtar Smail de la JSMT et Rachid Meglati du SKAF ont été suspendus de deux ans plus une amende de 50 000 DA. Idem pour les capitaines des deux équipes, Sadam-Hocine Baleh (JSMT) et Farès Benabderrahmane (SKAF).

Le gardien de but de la JSM Tiaret Abdelaziz Boumengouche, qui a pourtant prêté serment de ne pas être une partie de la combine, n’a pas échappé à la sanction. Tout comme les capitaines des deux équipes, il a écopé d’une sanction de deux ans de suspension et devra s’acquitter d’une amende de 50 000 DA.

Ce n’est pas tout puisque la Ligue nationale du football amateur a déposé plainte auprès de la justice. Les accusés risquent la prison.

Ainsi, la Commission de discipline de la LNFA envoie un signal fort aux autres clubs. Celui qui ose arranger un match ne sera absolument pas à l’abri de lourdes sanctions.