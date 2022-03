Match Cameroun – Algérie : quand Song n’accepte pas la défaite

Le sélectionneur camerounais, Rigobert Song, n’a visiblement pas digéré la défaite de ces lionceaux face aux Fennecs à Douala. L’ancien défenseur central de la sélection camerounaise n’est pas allé avec le dos de la cuillère et a laissé place à une réaction à chaud qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’analyse réelle du match « ils ont joué à 7 en défense » dit-il d’emblée avant de laisser sa couleur déchaînée « l’Algérie n’est pas venue pour jouer, contrairement à nous. Nous avons eu plus d’occasions qu’eux, ils ont eu qu’une seule, c’est compliqué de traverser une barrière de 7 personnes en arrière » ajoute-t-il.

En son fort intérieur, le nouvel entraîneur des Lions Indomptables sait très bien qu’il a perdu son match dans le match, à savoir la bataille tactique contre le sélectionneur algérien Djamel Belmadi. Ce dernier a concocté un schéma de jeu moderne basé sur la solidité et la solidarité du groupe. Dans un 3-4-3 qui se transforme en 5-2-3 dans les phases défensives, l’équipe d’Algérie a bloqué toutes les offensives camerounaises et n’a pas laissé la moindre occasion franche pour l’équipe de Song.

Un plan de jeu qui n’est pas anodin puisque la sélection algérienne a démontré que les difficultés liées à l’état de la pelouse et au déséquilibre entre les différents secteurs de jeu lors de la dernière CAN n’étaient qu’un souvenir du passé. Le sélectionneur camerounais a été surpris par son homologue algérien dans la lecture du match.

Song ne perd pas espoir, dit qu’il n’a pas encore prononcé son dernier mot et assure qu’il a plus de détails maintenant sur l’équipe d’Algérie, « nous sommes rassurés que rien n’est encore fait. À présent, nous savons comment nous allons nous préparer pour obtenir la qualification en Algérie » finit-il par dire lors de la conférence de presse d’après match à Japoma Stadium.

La surprise de Belmadi

Lors de cette conférence de presse, le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, n’a pas fait dans la demi-mesure et a clairement attribué le mérite, en premier, à son coach « c’est notre victoire à tous oui, mais le coach a fait un énorme travail » annonce le journal de Manchester City.

Mahrez a signalé les conséquences de la dernière CAN sur la performance de ses coéquipiers, « le travail n’a pas commencé à Malabo, depuis la défaite face en Côte d’Ivoire nous travaillons chacun de son côté et avec le coach. Il a commencé son travail depuis deux mois » assure l’international algérien. Ce travail sans faire trop de bruit est l’une des caractéristiques de l’entraîneur national Djamel Belmadi. En grande difficulté lors de la CAN, Belmadi n’a pas désespéré et à continuer son chantier sans remettre tout son chemin en question.

La victoire tactique face au Cameroun témoigne de la persévérance et l’intelligence du coach champion d’Afrique 2019. Réputés redoutables et invincibles à domicile, les hommes de Belmadi n’ont fait qu’une bouchée des Lions Camerounais. Domptés tactiquement, les joueurs de Song vont revisiter leur plan pour le prochain match.