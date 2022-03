Match Cameroun – Algérie : « On va tout donner », lance Mahrez

C’est aujourd’hui que l’Équipe d’Algérie de football s’est envolée en direction de la capitale de la Guinée équatoriale, Malabo, pour le stage de préparation d’avant-match barrage pour la coupe du Monde Qatar 2022.

Arrivé ce lundi soir à Malabo avec ses coéquipiers, le capitaine des verts, Riyad Mahrez, s’est exprimé sur le match aller prévu contre le Cameroun vendredi prochain à Douala.

« On va aller pour faire un bon match. On va tout donner (…) On s’en fout du stade de Japoma. Le plus important, c’est ce qu’on soit prêt pour la rencontre« , a lancé Riyad Mahrez.

Quels sont les 24 joueurs convoqués par Belmadi ?

Pour la double confrontation face au Cameroun, les 25 et 29 mars, le coach national Djamel Belmadi a misé sur vingt-quatre joueurs ; une liste est marquée par l’absence de plusieurs noms, dont Baghdad Bounedjah et Said Benrahma.

Le coach national a fait appel à l’indéboulonnable Rais M’Bolhi et également à deux autres gardiens remplaçants, à savoir Alexandre Oukidja (FC Metz) et Mustapha Zeghba (Damac FC).

Pour les défenseurs sélectionnés pour le match barrage, Belmadi a opté pour : Youcef Laouafi, Hocine Benayada, Youcef Atal, Ramy Bensebaini, Ahmed Touba, Djamel Benlamri, Aissa Mandi, Abdelkader Bedrane et enfin Mehdi Tahrat.

Pour le milieu de terrain, le coach national a fait aussi appel à : Ismail Benacer, le joueur de Mythique Milan AC sera de la partie, mais aussi Sofiane Feghouli, Adlene Guedioura, Hichem Boudaoui, Sofiane Bendebka et Ramiz Zerrouki figurent de plus sur la liste.

Quant à l’attaque, le sélectionneur des verts a opté pour : Ryad Mahrez, le chouchou des supporters des fennecs, mais aussi à cinq autres attaquants. Il s’agit d’Islam Slimani, la pointe du Sporing CP, de Ishak Belfoudil, Youcef Belaili, Rachid Ghezal et de Mohamed Benyettou.

Après le stage bloqué député aujourd’hui à la capitale équato-guinéenne Malabo, les hommes de Djamel Belmadi rejoindront Douala le 24 mars, soit à la veille de la rencontre.