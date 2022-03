Match Cameroun – Algérie : Amara promet de nouvelles mesures

Le présent de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, promet des nouvelles mesures d’organisation en ce qui concerne le déplacement des supporters algériens en terres camerounaises prochainement. Le patron de la FAF rassure les fans des verts qui comptent aller soutenir les coéquipiers de Riyad Mahrez en indiquant que « les critères d’hébergement seront conformes aux règlements de la fédération internationale de football » disait-il à la presse algérienne hier.

Amara est conscient de l’enjeu de la rencontre face aux Lions Indomptables à Douala et sait très bien que la présence des supporters sur les gradins du Japoma Stadium pourrait jouer en faveur des Fennecs. Lors de la précédente CAN, les supporters algériens ont fait sensation en venant des quatre coins du monde pour épauler Djamel Belmadi et ses hommes. Mais il faut dire que les conditions de l’accueil n’étaient pas à la hauteur de la renommée d’une compétition organisée par la FIFA.

Les Camerounais prétextent une surcharge sur leurs établissements hôteliers vu que la CAN 2022 avait regroupé 24 équipes. Amara a indiqué que les préparatifs continuent pour assurer un déplacement et un hébergement décents aux journalistes et aux supporters et que ces préparatifs nécessitent une large coopération entre les différentes institutions chargées de garantir ces conditions.

Les verts à Douala

La dernière coupe d’Afrique au Cameroun a été l’occasion pour l’équipe d’Algérie et ses supporters pour se familiariser avec cette terre qui s’annonçait hostile aux algériens. Néanmoins, la détermination des Algériens sera attendue pour réussir cette première manche du match qualificatif. « Douala ne fait pas peur aux algériens maintenant » c’est ce qu’a laissé entendre le sélectionneur algérien, Djamel Belamdi.

Si cette dernière ville a été choisie par l’instance de Samuel Eto’o pour compliquer la tâche aux Algériens, les verts sont plus que déterminés pour arracher leur revanche. Les changements opérés dans l’organigramme de l’équipe d’Algérie s’annoncent prometteurs puisqu’un ancien manager expérimenté a marqué son retour. Djahid Zefzef rassure quant à son plan d’action pour assurer les meilleures conditions de vie aux algériens qui seront présents le 25 mars prochain à Douala.