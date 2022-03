France : quand Fékir fait l’éloge de l’équipe d’Algérie

Deux semaines nous séparent du grand rendez-vous footballistique tant attendu par tous les algériens. La double confrontation dans le cadre des matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, est prévue les 26 et 29 mars prochains, à Douala au Cameroun puis au Stade Mustapha Tcahker à Blida, ou Riyad Mahrez et ses coéquipiers tenteront d’arracher leur ticket d’entrée pour cette compétition exceptionnelle qui a lieu chaque 4 ans. Cette double confrontation se déroulera contre le Cameroun, pays hôte de la dernière Coupe d’Afrique 2022, qui a vu l’Algérie se faire éliminer au premier tour.

Beaucoup de spécialistes et de joueurs internationaux ont les yeux rivés sur cette équipe qui a fait rêver durant plus deux ans, en remportant la Coupe d’Afrique en 2019, et en réussissant à réaliser une série d’invincibilités de 35 matchs d’affilé. Djamel Belmadi et ses poulains attisent l’intérêt de beaucoup du monde footballistique.

Nabil Fékir soutient les Verts avant les matchs barrages

Plusieurs joueurs n’hésitent pas à afficher leur soutien aux Verts de Djamel Belmadi avant le défi qui les attend face au Cameroun. C’est le cas de Nabil Fékir, joueur français d’origine Algérienne a en effet déclaré « J’espère que l’Algérie va passer, comme c’est mon pays d’origine, a-t-il déclaré. Après, on sait que c’est que des bonnes nations qui restent (en zone africaine). Des nations qui jouent bien au ballon. Ça ne va pas être facile. Ça va être disputé, mais que le meilleur passe ». Ce dernier a dit cela via une vidéo, ce qui prouve que le joueur Betis Séville encourage Riyad Mahrez et ses coéquipiers, avant la double confrontation contre le Cameroun.

Nabil Fékir joueur de l’équipe de France avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde 2018 en Russie, mais qui est aussi d’origine Algérienne a choisi de défendre le maillot bleu contre le vert. Une décision prise en 2015 par le joueur. L’attaquant de Betis Séville a choisi l’équipe de France après avoir fait un tour en Algérie, avant de retourner en France et de choisir le maillot bleu, blanc et rouge. Ce dernier ayant subi des pressions extérieures pour choisir la France comme nationalité sportive, notamment des pressions de son club de l’époque l’Olympique Lyonnais (OL).

Il est aussi à rappeler que le choix de Nabil Fékir de jouer pour la France, lui a valu le fait que son père ait été contrarié, car il espérait voir son fils défendre les couleurs de son pays d’origine.