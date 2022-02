Match barrage et Delort : Belamdi met les points sur les « i »

Plus d’un mois après l’élimination des verts au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2022, les analyses se sont enchainée. Attendu depuis des semaines, l’entraineur de l’équipe nationale Djamel Belmadi, qui ne s’est pas beaucoup exprimé après cette amère élimination, a enfin tenu une conférence de presse, en vue des deux matchs décisifs prévus, les 26 et 29 mars prochain, dans lesquels les verts devront démontrer leur talent pour que nos Fennecs puissent obtenir leurs tickets pour la Coupe du Monde 2022, prévue au Qatar en décembre prochain.

Annoncée depuis quelques jours, la conférence de presse prévue, la matinée de ce 27 février 2022, a bien eu lieu au niveau du centre de Sidi Moussa, cette dernière a été animée par Djamel Belmadi, plusieurs points ont été abordés par ce dernier : l’élimination prématurée des verts lors de la CAN 2022, les raisons de cette élimination selon lui, mais aussi les matchs barrages à venir.

Match barrage contre le Cameroun

Beaucoup de point ont été abordés par Djamel Belmadi, ce matin lors de la conférence de presse qui s’est tenu au niveau du centre de Sidi Moussa, l’un des plus importants reste, les deux matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui attendent nos Fennecs, dans à peine un mois.

Selon l’entraineur national, « ce sont parmi les matchs les plus importants de ma carrière d’entraineur », selon lui pour les joueurs aussi, « Je sais que pour les joueurs, pour beaucoup d’entre eux c’est la dernière possibilité de jouer une Coupe du Monde. C’est la compétition par excellence. »

Il a déclaré aussi que cette qualification est ce qui l’anime depuis des mois et que comme d’habitude, l’équipe et lui veulent rendre le peuple heureux. Toujours selon lui Mahrez et certains de ses coéquipiers n’ont jamais fait de Coupe du Monde, et que donc c’est une priorité.

Concernant le stade de Japoma, selon Belmadi « l’équipe camerounaise a l’habitude de jouer à Yaoundé… Cette fois-ci ils ont décidé de nous affronter au stade de Japoma, en étant persuadé que ce dernier reste un complexe pour l’équipe nationale algérienne après cette CAN 2022 »

Il rajoute à ce sujet en disant : « de notre côté, ce genre de calcul est inexistant, et nous n’avons aucun souci à jouer à Japoma, malgré le fait que je préfère que nous puissions jouer sur une bonne pelouse… Nous sommes déterminés à aller au Cameroun pour jouer un grand match, et atteindre notre but ».

L’entraineur de l’équipe nationale est aussi revenu sur le souci de l’attaque que ce soit avec Bounedjah, Slimani ou encore Mahrez, en disant : « Franchement je n’ai pas compris ce qui s’est passé lors de la CAN 2022… », il a ajouté en parlant de l’avenir de cette attaque en disant : « ne pas pouvoir marquer de but, peut arriver. Nous allons travailler sur cela lors des entrainements, mais quand les joueurs sont sur le terrain, lors d’un match, je ne peux rien faire à part les guider ou les diriger ».

Concernant Andy Delort

L’entraineur des Fennecs réagit après une question quant à un éventuel retour d’Andy Delort, suite aux déclarations de ce dernier qui s’est dit prêt pour un éventuel retour en équipe nationale, « Delort a décidé quoi ? » Belmadi ajoute : « votre question m’a un peu perturbé. Ce n’est pas lui l’entraineur de l’EN. »

Il est aussi revenu sur le sujet Delort en déclarant : « … nous n’avons de Zorro dans notre équipe nationale. Mahrez, par exemple, lui aussi est passé par une mauvaise phase mais il est resté fidèle à l’EN, je n’ai aucun souci personnel avec Delort. C’est lui qui n’a pas su gérer les choses ».