Match barrage Algérie – Cameroun : Riyad Mahrez vise la coupe du monde

Le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, lance les hostilités pour le match décisif contre le Cameroun.

L’ailier de Manchester City n’est pas allé par quatre chemins et a déclaré clairement ses intentions, « nous allons tout donner pour arracher la qualification au mondial » dit-il au média officiel de son club mancunien. En grande forme cette saison, Riyad Mahrez n’oublie pas la mission qui l’attend le 25 mars prochain pour le compte du match aller des barrages qualificatifs à la coupe du monde 2022 « mon rêve le plus grand est d’atteindre la coupe du monde avec mes coéquipiers de l’équipe d’Algérie » annonce-t-il sur un ton déterminé. Le natif de Sarcelles affiche sa saison la plus aboutie avec les Cityzens depuis son transfert en 2018.

Mais ce dernier refuse de capitaliser sur ces achèvements et continue de viser des objectifs plus gros tel qu’une qualification pour la coupe du monde ou encore un titre européen qui manque aux armoires de son club.

Un mois dans lequel tout se jouera

C’est une période pleine d’enjeux et d’enthousiasme qui attend le buteur de City cette saison. Mahrez aura du pain sur la planche pour cette fin du mois de mars et jusqu’à la mi-avril. Le champion d’Afrique 2022 devra garder sa forme et ne pas déroger aux standards qu’il affiche depuis son retour de la dernière CAN.

L’occasion se présente pour le ballon d’or africain de 2016 pour replacer son équipe nationale sur le devant de la scène continentale et cela passe par une victoire dans un stade qui rappelle de vieux démons pour l’ensemble des Algériens. Ensuite, c’est un quart de finale alléchant que Mahrez et ses coéquipiers de City devront animer. Le tirage au sort de la plus prestigieuse des compétitions européennes n’a pas été clément avec les hommes de Pep Guardiola. C’est face à une solide équipe de l’Atletico de Madrid que les champions d’Angleterre tenteront de se faire une place au dernier carré de la compétition.

Une double confrontation qui ne sera pas espacée d’un moment de répit puisque Manchester City jouera un match pour le moins décisif afin d’espérer garder leur titre en Premier League. City accueillera Liverpool pour un match qui sera un avant-goût du titre pour le gagnant et consolidera ses chances d’être le champion du pays de sa majesté. C’est une occasion en or pour Riyad Mahrez de montrer davantage son talent et d’affirmer sa place de joueur de classe mondiale.