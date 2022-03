Match barrage Algérie-Cameroun : les vétérans, une solution pour Djamel Belmadi et Rigobert Song ?

20 jours nous séparent de la première manche de la double confrontation entre l’équipe d’Algérie et celle du Cameroun. Les deux sélectionneurs sont dans des phases différentes de l’échafaudage de leurs plans respectifs pour tenter d’être parmi les 5 représentants du continent africain en Coupe du Monde 2022. Pour Djamel Belmadi, le plan d’action de l’équipe d’Algérie a toujours été clair dans sa tête.

Freiné par les conditions d’accueil lors de la dernière coupe d’Afrique, l’entraîneur algérien semble optimiste quant à ce déplacement du mois de mars en cours. Il faut dire que Belmadi a retrouvé le minimum de ses exigences habituelles en ce qui concerne l’organisation du séjour et du déroulement des stages avec la nomination d’un nouveau manager général de l’équipe nationale d’Algérie. Djahid Zefzef donne satisfaction et présage le moindre détail qui pourrait perturber la sélection algérienne lors de son « safari » en terre camerounaise. Mais les problèmes d’hôtellerie n’ont pas été les seuls problèmes pour les hommes de Belmadi. Le coach algérien fait face à un autre problème qui relève de l’ordre tactique.

En effet, l’entraîneur champion d’Afrique en 2019 voudrait reconstituer le milieu prolifique qui a été à l’origine du succès en Egypte. Un milieu constitué de Bennacer, Feghouli et Guedioura, voila l’idée qui semble la plus évidente dans l’image de Djamel Belmadi pour le moment. Loin de toutes spéculations et d’analyses stériles, si on suit le parcours d’Adlène Guedioura, on ne peut que prévoir un retour en express pour le milieu de terrain algérien de 36 ans. Ce dernier s’est remis très vite de sa mésaventure avec le club oranais de l’MCO en trouvant promptement une équipe avec laquelle il serait le métronome du milieu de terrain.

Le club de Burton Albion en D3 anglaise a été le meilleur compris pour l’ancien joueur de Watford, il gagnerait du temps de jeu supplémentaire, et il se préparerait pour un éventuel retour sur la liste de Belmadi. Les deux autres joueurs du milieu de terrain algérien sont en bonne forme. Feghouli qui redevient décisif avec son club même si son temps de jeu n’est pas assez conséquent, et Bennacer qui regagne progressivement sa place de titulaire avec son club milanais.

Un match de vétérans ?

À 20 jours de la réception des Fennecs, les Lions Indomptables veulent remanier leur tanière. L’officialisation de l’entraîneur, Rigobert Song, a failli devenir une affaire d’État. Entre le président de la fédération camerounaise, le ministre du sport camerounais et le président du pays, la nomination de l’ancien défenseur camerounais a fait jaser en haut lieu camerounais. C’est finalement grâce au règlement de la FIFA que Samuel Eto’o a pu imposer son choix.

Néanmoins, le duo Eto’o-Song veut redistribuer les cartes au sein de l’équipe camerounaise. Les deux hommes savent que le prochain match face à l’Algérie s’annonce difficile et crucial pour eux deux, une éventuelle défaite risque de leur coûter trop cher vu qu’ils sont partis en clash avec les hautes autorités de leur pays. C’est pourquoi les deux champions d’Afrique en 2000 et en 2002 veulent rapatrier un vétéran de la sélection camerounaise.

Joël Matip, défenseur de Liverpool est vu comme le messie de cette équipe qui a présenté des lacunes flagrantes lors de la dernière coupe d’Afrique. Le natif de Bochum a quitté de son plein gré la meute des Lions Indomptables en 2015. La mission d’Eto’o et de Song qui est de convaincre Matip de répondre à l’appel de la sélection ne sera pas chose facile. C’est ce que son entraîneur à Liverpool, Jürgen Klopp, affirme « Il ne l’envisage pas. Je lui ai parlé et il a dit non. Ce ne sont que des nouvelles dans le monde entier sans rien derrière », dit-il à propos de ce sujet.

Le match de Douala est de plus en plus proche pour les deux équipes, la carte des vétérans pourrait être un facteur important dans la course à la coupe du monde. En attendant les listes des joueurs convoqués des deux côtés, les sélectionneurs continuent à peaufiner leurs plans pour être prêts le 25 et le 29 mars.