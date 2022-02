Match barrage Algérie – Cameroun : Amara met les points sur les « i »

Le rendez-vous de mars approche à grands pas pour l’équipe d’Algérie. Les hommes de Djamel Belmadi auront l’occasion de faire oublier la désillusion de la dernière CAN. Le président de la Fédération algérienne de football reste optimiste et lance les hostilités avant le match barrage face au Cameroun « je suis confiant, nous irons au Qatar » déclare-t-il.

Charaf Eddine Amara est revenu sur les préparations de la sélection algérienne pour ce match qui déterminera l’avenir des verts « les préparatifs du déplacement de l’équipe d’Algérie sont lancés, la sélection aura les meilleures conditions au Cameroun » annonce le premier responsable du football en Algérie.

Le séjour au Cameroun, un mauvais souvenir pour les Fennecs ?

La fédération algérienne avait désigné Djahid Zefzef comme nouveau manager général de l’équipe nationale A. Ce dernier est connu pour être un expérimenté de l’Afrique. L’organisation catastrophique du séjour des verts lors de la dernière CAN avait sa part dans l’échec cuisant des hommes de Belmadi. L’ancien manager général, Amine Labdi, a été limogé après son incapacité d’offrir un séjour à la hauteur pour l’ensemble de la délégation algérienne, ce qui lui a valu son poste pour faute professionnelle grave.

L’émissaire actuel de la fédération a bien retenu la leçon et cherche un établissement décent pour ce département des Algériens au Cameroun au mois de mars prochain. Zefzef fixe le luxueux hôtel Krystal Palace qui était occupé par la CAF lors de la dernière CAN. Le nouveau manager de la sélection évitera à tout prix l’hôtel Onomo qui fait rappeler aux hommes de Belmadi de vieux démons. Au cas où l’option K Palace ne se ferait pas, Djahid Zefzef a retenu l’hôtel K Douala comme seconde option pour pallier d’éventuels imprévus à Douala.

C’est sans surprise le stade de Japoma qui accueillera le premier match de la double confrontation qui attend les verts. Le président de la FAF se veut rassurant et dit que malgré les difficultés de la dernière CAN sur ce même terrain, l’équipe d’Algérie s’est familiarisée avec ces conditions. Le sélectionneur Djamel Belmadi est toujours attendu à Alger pour préparer la rencontre qualificative et lancer l’assaut final des verts.