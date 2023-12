Match amical Togo – Algérie : erreur de casting de Belmadi et la FAF ?

Le match amical Togo-Algérie, prévu le 5 janvier prochain, est menacé. En effet, il pourrait ne pas avoir lieu pour deux importants détails.

C’est au début de la semaine en cours que la fédération algérienne de football a communiqué tous les détails du stage de préparation pour la CAN-2023. Comme tout le monde le sait, les Verts vont se préparer à la capitale togolaise, Lomé. Un stage qui s’étalera du 1er au 10 janvier prochain. Ce qui va leur permettre de s’acclimater, en prévision du tournoi continental qui se déroulera en Côte d’Ivoire.

Le stage sera ponctué, rappelons-le, par deux matchs amicaux. Le premier se jouera face au Togo et le seconde au Burundi, respectivement le 5 et le 9 janvier. Seulement, le match amical face au Togo est menacé. En effet, il n’est pas certain de se jouer pour deux importants détails.

Pourquoi le match Togo-Algérie est menacé ?

Si la fédération algérienne de football a annoncé officiellement la programmation du match face au Togo, ça n’a pas été le cas pour son homologue togolaise. Pis encore, le sélectionneur des Éperviers, Paulo Duarte, et dans sa dernière déclaration aux médias, a affirmé qu’il n’est pas « au courant de la programmation du match amical face à l’Algérie ». Sachant que la relation entre la fédération togolaise et le technicien portugais n’est pas stable.

Et comme le Togo n’est pas qualifié à la CAN-2023, Paulo Duarte ne pourra pas compter sur ses joueurs professionnels, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une date FIFA. Les Verts pourraient affronter une sélection togolaise composée des joueurs locaux. Mais cela dépendra de la volonté de leur de les libérer.

Ces deux pour ces deux importants détails que le match amical Togo-Algérie pourrait être annulé. Une erreur de casting de Djamel Belmadi et la FAF ? On en saura dans les jours à venir…