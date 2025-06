Match amical Suède – Algérie : Déjà 2 absences de taille chez les Blågult

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic veut profiter du match amical face à la Suède pour se mesurer à une bonne nation européenne de football. Mais cette dernière est déjà privée de deux cadres pour blessures.

Profitant de la trêve des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, la Fédération algérienne de football a tenu un sparring-partner de taille pour que l’équipe d’Algérie l’affronte en amical lors du stage du mois de juin. Il s’agit, comme tout le monde le sait, de la Suède. Le match aura lieu le 10 juin prochain à Stockholm.

Ce sera sans doute un test révélateur pour les Verts face à une bonne sélection européenne. Vladimir Petkovic compte bien en tirer de riches enseignements en prévision des prochaines échéances. Mais la Suède est déjà privée de deux joueurs importants. Il s’agit d’Alexandre Isak et Vikto Gyökeres.

Si le forfait du premier a été annoncé depuis une dizaine de jours, la Fédération suédoise de football vient de confirmer cet après-midi l’absence du second. Et pour cause, les deux attaquants souffrent de différentes blessures.

« Viktor Gyökeres ne sera pas disponible pour les matchs amicaux de la sélection contre la Hongrie et l’Algérie en raison d’une légère blessure (…) Après consultation de l’équipe médicale, il a été décidé que Viktor quitterait l’équipe nationale », lit-on dans un communiqué officiel.

Rappelons que la sélection affrontera jeudi le Rwanda au stade Hamlaoui de Constantine (17h). Après la fête de l’Aïd, elle s’envolera pour la Suède pour aller défier les Blagult.

Les défenseurs algériens rateront l’occasion de se mesurer à des attaquants de renom

Alexandre Isak et Viktor Gyökeres ne sont pas seulement des cadres de l’équipe suédoise, mais qui font aussi partie des meilleurs attaquants en Europe.

Pour Isak, il est l’un des meilleurs buteurs des 5 plus grands championnats en Europe. L’attaquant de Newcastle compte 27 buts cette saison, toutes compétitions confondues.

Quant à Gyökeres, a pu compiler 39 buts en Liga Portugal avec le Sporting Portugal. Il est passé à côté d’une belle distinction personnelle, le Soulier d’Or. Certes, Kylian Mbappé a inscrit 31 buts, mais le coefficient du championnat portugais est de 1,5 contre 2 pour les buts en Liga (Espagne).

Et comme le match amical face à la Suède sera un test révélateur, l’absence des deux attaquants n’est absolument pas favorable pour les Verts. Et pour cause, les défenseurs algériens rateront l’occasion de se mesurer à deux attaquants qui font partie des meilleurs en Europe.

L’objectif de l’équipe dirigée par Vladimir Petkovic reste inchangé : décrocher un résultat positif en Suède. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique importante pour l’équipe nationale, avec Riyad Mahrez et ses coéquipiers déterminés à maintenir leur progression.