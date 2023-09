Match amical face au Sénégal : « Nous sommes au-dessus de l’Algérie », Aliou Cissé

Tout comme Djamel Belmadi, le match amical Algérie-Sénégal revêt un cachet important pour Aliou Cissé. Le sélectionneur sénégalais veut prendre le dessus sur les Verts, dans un test révélateur pour son équipe.

Dans quelques heures, les Verts vont livrer le match amical face aux Lions de la Terranga du Sénégal. Un match qui revêt un cachet important pour Djamel Belmadi mais aussi pour son homologue sénégalais Aliou Cissé. Il sait très bien qu’il s’agit d’un test révélateur en prévision de la CAN-2023 et veut à tout prix remporter le match.

« Nous avons préparé ce match-là depuis 4-5 jours. Nous sommes prêts pour affronter l’Algérie (…) Il y a quelques années, nous n’aurions pas choisi un match comme ça ». Dira-t-il d’emblée.

Le sélectionneur sénégalais se dit fier de la progression de son équipe, mais aussi optimiste de prendre le dessus sur les Fennecs. « Aujourd’hui, la progression de cette équipe nationale, c’est de recevoir des gros matchs comme ça, et de ne pas avoir peur de jouer chez nous (…) Nous sommes très heureux de recevoir les Algériens, nous allons essayer de donner le meilleur spectacle possible et gagner ».

Et d’ajouter : « Il n’y aura pas de la revanche dans l’air. Le plus important pour nous, c’est de poursuivre notre bonhomme de chemin. Si l’on compare les performances, nous sommes au-dessus de l’Algérie. Maintenant, il va falloir le montrer demain ».

Blessé, Himad Abdelli libéré

Par ailleurs, Himad Abdelli ne sera pas concerné par le match amical face au Sénégal. Et pour cause, il est blessé.

En effet, le milieu de terrain du SCO Angers a contracté une blessure lors du dernier match face à la Tanzanie. Après avoir passé les tests médicaux, il s’est avéré qu’il ne peut pas jouer face au Sénégal. Du coup, le sélectionneur national Djamel Belmadi l’a libéré.

Hormis l’absence d’Abdelli, Belmadi dispose d’un groupe au complet. Tous les joueurs sont concernés par le match amical de ce soir.