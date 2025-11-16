Match amical Egypte – Algérie : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

En stage au Caire pour préparer la Coupe Arabe FIFA-2025, la sélection nationale A’ disputera un second match face à son homologue de l’Égypte. Il aura lieu cet après-midi.

Cette deuxième confrontation servira surtout à corriger les lacunes observées lors du premier match test et à redonner de la confiance au groupe algérien. Les joueurs de Madjid Bougherra souhaitent tirer profit de ces rencontres afin d’aborder la prochaine échéance arabe avec davantage de sérénité et une meilleure cohésion collective.

Retour sur le premier affrontement

Vendredi dernier, les deux formations s’étaient déjà affrontées au stade international du Caire. Cette première opposition s’était soldée par une victoire de l’Égypte sur le score de 3-2, après une première période équilibrée conclue sur le score de 1-1. Les Algériens avaient pourtant frappé les premiers grâce à Adil Boulbina, auteur de l’ouverture du score à la 31e minute. Mais les « Pharaons » étaient revenus dans la partie juste avant la pause, profitant d’un but contre son camp du défenseur Imad-Eddine Azzi à la 40e minute.

Au retour des vestiaires, la sélection algérienne avait repris l’avantage. Nassim L’Ghoul, bien servi dans la surface par Redouane Berkane, avait inscrit le deuxième but algérien à la 66e minute. Toutefois, le dernier quart d’heure s’est avéré fatal pour les Verts. Plus entreprenants et visiblement mieux physiquement, les Égyptiens ont égalisé par l’intermédiaire de Rajab Nabil à la 81e minute, avant de prendre définitivement l’avantage en toute fin de rencontre grâce à Houssam Hassan, buteur à la 89e minute.

Pour rappel, l’Algérie, tenante du titre de la Coupe arabe, est déjà qualifiée pour la phase finale de l’édition 2025. Au Qatar, elle évoluera dans le groupe D en compagnie de l’Irak, ainsi que des vainqueurs des barrages opposant Bahreïn à Djibouti et le Liban au Soudan, prévus le 26 novembre.

L’Égypte, de son côté, figure dans le groupe C aux côtés de la Jordanie, des Émirats arabes unis, ainsi que du vainqueur du match entre le Koweït et la Mauritanie, programmé le 25 novembre. Les deux premiers de chaque groupe valideront leur billet pour les quarts de finale.

À quelle heure et sur quelle chaine suivre le match ?

Les supporters algériens suivent avec grand intérêt les matchs de la sélection nationale A’, dont la majorité des joueurs évoluent en championnat national. Mais nombreux sont ceux qui ne pourront pas suivre le match amical d’aujourd’hui face à l’Égypte en raison de l’heure du coup d’envoi qui sera donné à 16h (15h heure algérienne).

Mais pour ceux qui auront l’opportunité de le regarder, ils pourront zapper vers la chaine sportive égyptienne Onsport 2. Une chaine captée du satellite Nilsat et qui offre une qualité d’image supérieure en HD.

