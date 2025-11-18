Match amical Arabie Saoudite – Algérie : à quelle heure et sur quelles chaine le voir ?

L’équipe d’Algérie disputera ce mardi son deuxième et dernier match amical du stage de novembre face à l’Arabie saoudite, au stade Prince Abdallah Al-Faisal de Djeddah. Cette rencontre intervient cinq jours après la victoire convaincante contre le Zimbabwe (3-1) et constituera le dernier test avant la publication de la liste définitive des joueurs retenus pour la CAN 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier.

Portés par une prestation solide face aux Warriors, les Verts chercheront à confirmer leur montée en puissance face à une sélection saoudienne réputée plus robuste et mieux structurée. L’adversaire du jour, dirigé par un sélectionneur de renom, en l’occurrence le Français Hervé Renard, reste d’ailleurs sur une victoire de prestige remportée vendredi contre la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre (1-0). Un succès qui témoigne de la compétitivité du groupe saoudien, qualifié pour le Mondial 2026.

« Affronter une équipe avec un style différent va nous permettre d’affiner notre préparation », a expliqué le sélectionneur national Vladimir Petkovic après le match contre le Zimbabwe. Toutefois, il devra jongler avec plusieurs absences de taille, notamment celles de Luca Zidane, Ramy Bensebaïni, Hicham Boudaoui, Farés Chaïbi et Mohamed Amine Amoura, tous blessés.

L’enjeu du match amical

Après avoir opté pour une équipe largement remaniée face au Zimbabwe, classé 129e mondial, Petkovic devrait cette fois repartir sur un onze plus proche de l’équipe type. Ce choix permettra de mieux évaluer le niveau actuel de la sélection dans un contexte plus exigeant, d’autant que l’Arabie saoudite évoluera devant son public.

Réputée pour sa discipline tactique et ses transitions rapides, la formation d’Hervé Renard représente un adversaire idéal pour tester la solidité défensive et l’équilibre collectif des Algériens à un mois du coup d’envoi de la CAN. « Nous avons besoin de jouer contre des équipes de haut niveau comme l’Algérie. Elle possède de la qualité, de l’organisation et beaucoup d’intensité », a souligné Renard, mettant en avant l’importance de tels tests dans la construction d’un groupe compétitif.

La confrontation de mardi sera le cinquième duel entre les deux nations, qui ne se sont plus affrontées depuis 1986. Le bilan historique est équilibré : une victoire pour chaque équipe et deux matchs nuls, tous joués en Arabie saoudite.

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Malgré son cachet d’amical, le match Arabi Saoudite-Algérie sera suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Ces derniers, souhaiteraient assister à un rendement convaincant de la sélection nationale qui rassure, à un mois du début de la Coupe d’Afrique des nations-2025. L’heure du coup d’envoi sera donné en début de soirée à 19h30, soit 17h30 heure algérienne.

Les fans de l’équipe d’Algérie pourront suivre le match sur le petit écran. En effet, la télévision nationale va assurer la retransmission du match en direct sur la chaine terrestre (El-Owla), a-t-elle annoncé.