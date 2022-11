Match amical Algérie – Suède : la date de vente des billets dévoilée

La fédération suédoise de football a communiqué la date de la vente des billets du match amicale Algérie-Suède. Elle a également fixé le prix du billet.

L’Algérie affrontera officiellement la Suède en amical lors du prochain stage en mois de novembre. L’information a été confirmée par la fédération algérienne de football il y a environ une semaine. Ce sera sans doute un bon test pour les Verts qui vont se mesure à une nation européenne de football d’un très bon niveau.

Le match aura lieu le 19 novembre prochain à la ville suédoise Malmö. On s’attend à ce que le match va susciter l’engouement de la communauté algérienne en Europe et en Suède en particulier. La fédération suédoise de football a communiqué la date de la vente des billets.

A cet effet, l’opération de la mise en vente débutera demain jeudi le 3 novembre à midi. Le prix du billet a été fixé de 100 Couronne Suédoise, a-t-on appris.

Il est à noter que le stade « Eleda Stadium » de Malmö peut accueillir 20500 supporters. Il fait parti des meilleurs stades en Suède puisqu’il est doté de toutes les commodités modernes.

Algérie-Suède, les deux nations de football vont se rencontrer pour la 5e fois

Concernant l’historique des matchs Algérie-Suède, les deux nations de football vont se rencontrer pour la 5e de leur histoire. Elles se sont déjà affrontées à quatre reprises, avec une domination totale des « Blagult ».

En effet, la première rencontre date de 1975, remportée par les suédois sur un score sans appel de quatre buts à zéro. Les deux nations de football s’étaient rencontrées pour une seconde fois une année après, soit en 1976. Et c’est toujours les suédois qui s’imposent sur le score de deux buts à zéro. Idem pour la rencontre disputée en 1989.

Enfin, le dernier match opposant les Verts et les Blagult date de 1990. Il s’était soldé sur un score de parité d’un but partout.

L’entraineur de la Suède, Jann Andersson, a fait une déclaration à propos du match amical du 19 novembre prochain. « On va affronter un adversaire coriace. L’Algérie fait partie des nations de football les plus fortes en Afrique. Ce sera sans doute un très bon test pour nous. Personnellement, ce sera mon premier match au stade de Malmö, on espère que le spectacle soit prometteur ».