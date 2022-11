Match amical Algérie – Suède : Belmadi annonce le retour d’un cadre

Testé positif à la Covid-19, Ramy Bensebaini n’est pas concerné par le match amical de ce soir face au Mali. Mais sa maladie ne va pas l’empêcher de prendre part au second match amical face à la Suède.

Et pourtant retenu par Djamel Belmadi, Ramy Bensebaini a finalement retardé son arrivée pour rejoindre le stage de la sélection nationale. Et pour cause, il a été testé positif à la Covid-19. « Bensebaini a raté le début du stage en raison de sa maladie, mais il nous rejoint aujourd’hui à Oran. Seulement il n’est pas concerné par le match amical face au Mali ». Affirme Belmadi dans une déclaration accordée aux médias ce matin avant le départ des Verts vers Oran. On s’attend donc à ce que le latéral gauche de Borussia Mönchengladbach soit présent le 19 novembre prochain face à la Suède.

En revanche, il y aura quelques absences pour le match amical très attendu face aux « Blagult ». « Alors qu’Ounas et Okidja sont restés dans leur club, Zeghba s’est blessé, j’espère qu’il n’a rien de grave. Il a été remplacé par Chaâl. Mandréa jouera le match face au Mali et rejoindra par la suite son club ». Indique Belmadi.

Le sélectionneur national regrette la décision de la FIFA de permettre aux clubs de ne pas libérer leurs joueurs lors de ce mois de novembre. « Cette date FIFA est un peu particulière. Elle a permit aux clubs de ne pas libérer leurs joueurs. Malheureusement, il y a des clubs qui l’ont fait ».

« On souhaite jouer dans toutes les villes algérienne »

Poursuivant sa déclaration, Djamel Belmadi se dit content de jouer une nouvelle fois à Oran. Il affirme que son souhait et de jouer dans plusieurs wilayas de l’Algérie lors des prochains échéances.

« On est très contents de jouer une nouvelle fois à Oran. C’est un peuple qui a un grand amour pour le football. Il mérite de voir la sélection national jouer au stade de sa ville ». Dira-t-il.

« Notre souhait est de jouer dans toutes les villes algériennes. Avec la réception des nouveaux stades, je pense qu’on pourra le faire à l’avenir ». A-t-il ajouté.