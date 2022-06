Match amical Algérie – Iran : les absences confirmées, Belmadi se livre

Les préparatifs de l’équipe d’Algérie pour le prochain rendez-vous amical contre l’équipe de l’Iran se poursuivent.

Motivés par les deux résultats positifs lors de l’ouverture de la phase éliminatoires de la CAN 2023, les hommes du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, cherchent à confirmer malgré le caractère amical de la rencontre contre la sélection iranienne.

Lors d’une interview accordée à la chaîne de la fédération algérienne de football, Djamel Belmadi s’est montré déterminé à clôturer ce second stage des Verts à Doha de la meilleure des manières, « nous avions à cœur de jouer un troisième match lors de cette fenêtre internationale.

Le match contre l’Iran est une bonne opportunité pour jauger notre équipe. » dit-il au micro de la FAF. Le coach Belmadi a dévoilé la ligne directe que l’équipe d’Algérie suivra pour l’amical contre l’Iran, « nous allons aborder ce match de la façon la plus rigoureuse. Nous ne ferons pas l’impasse sur la culture de la gagne, ne serait ce que pour un match amical. » ajoute-t-il.

Conscient du travail qui attend ses hommes pour son second mandat à la tête de la sélection algérienne, le champion d’Afrique 2019 a tenu éloigné la pression sur ses joueurs, « c’est une équipe en reconstruction. Nous allons affronter une sélection qui a ses automatismes en place, alors que nous, nous travaillons pour les trouver. C’est un excellent test pour l’équipe d’Algérie. » explique-t-il.

En effet, après la désillusion face au Cameroun à Blida, l’équipe d’Algérie a entamé une nouvelle ère. Avec 7 nouveaux joueurs sélectionnés, les Verts se voient injecter du sang neuf dans leurs rangs. Cependant, les deux rencontres face à l’équipe de l’Ouganda et de la Tanzanie n’ont pas permis au public algérien de voir tous ces joueurs nouvellement sélectionnés.

Les absents de l’amical contre l’Iran, un mal pour un bien ?

Lors de l’interview accordée au média de la FAF, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a laissé entendre que beaucoup de nouveaux joueurs sélectionnés feront leur première apparition avec les couleurs des Verts, « l’insistance de programmer un match amical prend tout son sens. Avec un troisième match lors de cette date FIFA, nous aurons l’occasion de faire jouer le maximum de joueurs. » déclare-t-il.

Un choix qui donnerait plus d’idées au sélectionneur quant aux joueurs concernés, d’autant plus que certains cadres de la sélection ne feront pas partie de la feuille du match contre l’Iran. En effet, Djamel Belmadi a annoncé l’absence de 5 joueurs pour le rendez-vous du 12 juin face à l’Iran. « Effectivement, Hicham Boudaoui devait entamer le match contre l’Ouganda, une blessure à la dernière minute a fait autrement. » annonce le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi.

La liste des joueurs forfaits pour le match contre l’Iran s’est étoffée au fur et à mesure des matchs de la sélection. Belmadi a en outre annoncé l’absence de Sofiane Bendebka, blessé lors des premières minutes face à la Tanzanie, Rais M’bolhi, Islam Slimani et Aissa Mandi. Pour le portier du club d’el Ettifaq, Belmadi a opté de lui octroyer un repos vu que le championnat saoudien ne s’est pas encore clôturé. Ce qui permettrait, éventuellement, de voir pour la première fois le gardien de but du SCO d’Angers, Anthony Mandéa.

Le sélectionneur algérien a aussi affirmé l’absence d’Aissa Mandi, buteur face à l’Ouganda, pour lui permettre d’entamer la pré-saison avec son club espagnol de Villarreal. Quant au buteur historique de l’équipe d’Algérie, Islam Slimani, Belmadi affirme qu’il sera dispensé de la rencontre pour les mêmes raisons qu’Aissa Mandi. Le sélectionneur algérien assure que cette décision est le résultat de sa propre réflexion et que ce choix n’est guère motivé par la demande de ces joueurs.

L’Algérie affrontera l’Iran demain à Doha. Le match se jouera à 18:00, heure algérienne.