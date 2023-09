Match amical Algérie – Egypte : les Pharaons avec toute leur armada

Le sélectionneur égyptien, Rui Victoria, a dévoilé une première liste des joueurs convoqués pour le prochain stage, qui sera ponctué par le match amical face à l’Algérie. Il a retenu tous les joueurs professionnels.

Les regards des Algériens seront braqués vers Abu Dhabi le 16 octobre prochain, à l’occasion du match amical opposant la sélection nationale à l’Égypte. Un match amical, certes, mais aux allures d’un match officiel.

En effet, ce sera un autre test révélateur pour les Verts en prévision de la CAN-2023 face à l’une des meilleures sélections africaines. Après avoir battu le Sénégal à Dakar (1-0), les protégés de Djamel Belmadi seront appelés à confirmer face à l’Égypte.

Le sélectionneur national égyptien, Rui Victoria, a dévoilé une première liste des joueurs convoqués pour le prochain stage du mois d’octobre. Il a retenu tous les joueurs évoluant à l’étranger, à leur tête Mohamed Salah (Liverpool) et Mohamed Elneny (Arsenal).

Il s’agit aussi de Mahmoud Hassan (Trezeguet) (Trabzonspor), Tarek Hamed (Damac FC), Ahmed Hassan (Koka) (Pendikspor), Mostafa Mohamed (FC Nantes), Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Mohamed Sherif (Al-Khaleej), Samy Morsy (Ipwish Town), Ahmed Hamdi (CF Montréal).

Ainsi, et sauf mauvaise surprise, les Pharaons seront avec toute leur Armada face aux Fennecs. Cela reflète la grande importance que donne Rui Victoria au match amical du 16 octobre prochain.

La vente des billets du match a commencé

Le match amical Algérie-Égypte aura lieu au stade Hazza Bin Zayed d’Al-Ain, dans l’Émirat d’Abu Dhabi. Le conseil sportif d’Abu Dhabi a annoncé le début de la vente des billets du match à partir d’hier soir, via la plateforme numérique : al-ain.platinumlist.net.

Les prix des billets sont fixés entre 9,68€ et 134,58€, selon les places. On s’attend à ce que la mise en vente des billets va susciter un grand engouement, étant donné qu’une grande communauté algérienne et égyptienne existe aux Émirats Arabes Unis.

Rappelons que la sélection nationale va affronter le Cap-Vert en amical le 12 octobre à Constantine, avant de s’envoler pour Abu Dhabi pour aller défier l’Égypte.